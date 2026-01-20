Премьер Норвегии заявил, что Трамп прислал письмо, в котором связывает ситуацию с Нобелевской премией мира с амбициями по Гренландии

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19 января, 18:36 • 16938 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 36391 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 30381 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 32021 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 28828 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 33034 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 18543 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 45334 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 42830 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 19012 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
инициирована служебная проверка: Одесский ТЦК разъяснил инцидент с участием военных и полиции19 января, 21:21 • 12591 просмотра
"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дронаVideo19 января, 23:35 • 14227 просмотра
Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом20 января, 00:14 • 12820 просмотра
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза05:10 • 8952 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго06:23 • 8466 просмотра
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 33034 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 45334 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 42830 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 59512 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 80628 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Лавров Сергей Викторович
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Япония
Польша
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 19273 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 34832 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 29422 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 34390 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 46544 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Шахед-136

Премьер Норвегии заявил, что Трамп прислал письмо, в котором связывает ситуацию с Нобелевской премией мира с амбициями по Гренландии

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован в мире, поскольку не получил Нобелевскую премию мира. Он также стремится к полному контролю над Гренландией.

Премьер Норвегии заявил, что Трамп прислал письмо, в котором связывает ситуацию с Нобелевской премией мира с амбициями по Гренландии

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подтвердил в понедельник, что получил сообщение от президента США Дональда Трампа на выходных, в котором говорится, что он больше не заинтересован "чисто" в мире из-за того, что не получил Нобелевскую премию мира, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Учитывая, что ваша страна решила не давать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил 8 войн ПЛЮС, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире, хотя он всегда будет доминировать, но теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки", - написал Трамп в воскресенье, добавив, что он стремится к "полному и тотальному контролю над Гренландией".

Стёре сказал норвежскому изданию VG, что сообщение Трампа, о котором впервые сообщило PBS, было ответом на "короткое сообщение президенту Трампу от меня ранее в тот же день от своего имени и от имени президента Финляндии Александра Стубба", в котором оба премьер-министра скандинавских стран призывали к деэскалации напряженности и требовали трехстороннего телефонного разговора.

Правительство Норвегии не присуждает премию, ее присуждает независимый комитет.

Заявление американского президента о том, что он больше не зациклен на том, чтобы играть в миротворца, произошло на фоне его все более агрессивного бряцания оружием в отношении Гренландии, самоуправляемой территории Дании, которую он пообещал захватить для США, пишет издание.

На выходных Трамп объявил, что с 1 февраля введет карательные пошлины для европейских стран, которые выступают против его планов аннексии Гренландии, что привело к тому, что президент Европейского совета Антониу Кошта созвал экстренный саммит лидеров ЕС на эту неделю.

Лидеры ЕС в четверг проведут экстренный саммит по Гренландии19.01.26, 20:59 • 2674 просмотра

Трамп активно боролся за Нобелевскую премию, которую бывший президент США Барак Обама выиграл в 2009 году, и неоднократно утверждал, что положил конец по крайней мере восьми конфликтам.

Награда в конечном итоге досталась лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, которая на прошлой неделе подарила свою медаль Трампу, хотя впоследствии Нобелевский комитет опубликовал заявление, что хотя физическая медаль может переходить из рук в руки, фактическая награда не подлежит передаче.

Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо16.01.26, 00:04 • 32547 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Гренландия
Александр Стабб
Европейский совет
Барак Обама
Дональд Трамп
Европейский Союз
Дания
Соединённые Штаты