Премьер Норвегии заявил, что Трамп прислал письмо, в котором связывает ситуацию с Нобелевской премией мира с амбициями по Гренландии

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подтвердил в понедельник, что получил сообщение от президента США Дональда Трампа на выходных, в котором говорится, что он больше не заинтересован "чисто" в мире из-за того, что не получил Нобелевскую премию мира, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Учитывая, что ваша страна решила не давать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил 8 войн ПЛЮС, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире, хотя он всегда будет доминировать, но теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки", - написал Трамп в воскресенье, добавив, что он стремится к "полному и тотальному контролю над Гренландией".

Стёре сказал норвежскому изданию VG, что сообщение Трампа, о котором впервые сообщило PBS, было ответом на "короткое сообщение президенту Трампу от меня ранее в тот же день от своего имени и от имени президента Финляндии Александра Стубба", в котором оба премьер-министра скандинавских стран призывали к деэскалации напряженности и требовали трехстороннего телефонного разговора.

Правительство Норвегии не присуждает премию, ее присуждает независимый комитет.

Заявление американского президента о том, что он больше не зациклен на том, чтобы играть в миротворца, произошло на фоне его все более агрессивного бряцания оружием в отношении Гренландии, самоуправляемой территории Дании, которую он пообещал захватить для США, пишет издание.

На выходных Трамп объявил, что с 1 февраля введет карательные пошлины для европейских стран, которые выступают против его планов аннексии Гренландии, что привело к тому, что президент Европейского совета Антониу Кошта созвал экстренный саммит лидеров ЕС на эту неделю.

Трамп активно боролся за Нобелевскую премию, которую бывший президент США Барак Обама выиграл в 2009 году, и неоднократно утверждал, что положил конец по крайней мере восьми конфликтам.

Награда в конечном итоге досталась лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, которая на прошлой неделе подарила свою медаль Трампу, хотя впоследствии Нобелевский комитет опубликовал заявление, что хотя физическая медаль может переходить из рук в руки, фактическая награда не подлежит передаче.

