Лидеры ЕС в четверг проведут экстренный саммит по Гренландии
Лидеры ЕС проведут экстренный саммит в Брюсселе по Гренландии, который начнется в 20:00 по киевскому времени. Это происходит после заявления Трампа о желании США контролировать Гренландию из соображений безопасности.
Лидеры ЕС соберутся в Брюсселе в четверг на экстренный саммит по Гренландии, передает УНН со ссылкой на Sky News.
По данным СМИ, начало саммита запланировано на 20:00 по киевскому времени.
Добавим
Ранее Трамп заявил, что соображения безопасности США и всего мира являются ключевыми для его желания взять под контроль Гренландию, предполагая, что Россия и Китай могут взять под контроль Арктику, если Вашингтон этого не сделает.
