18:36
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
публикации
Эксклюзивы
Лидеры ЕС в четверг проведут экстренный саммит по Гренландии

Киев • УНН

 202 просмотра

Лидеры ЕС проведут экстренный саммит в Брюсселе по Гренландии, который начнется в 20:00 по киевскому времени. Это происходит после заявления Трампа о желании США контролировать Гренландию из соображений безопасности.

Лидеры ЕС в четверг проведут экстренный саммит по Гренландии

Лидеры ЕС соберутся в Брюсселе в четверг на экстренный саммит по Гренландии, передает УНН со ссылкой на Sky News.

По данным СМИ, начало саммита запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется

Добавим

Ранее Трамп заявил, что соображения безопасности США и всего мира являются ключевыми для его желания взять под контроль Гренландию, предполагая, что Россия и Китай могут взять под контроль Арктику, если Вашингтон этого не сделает.

Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии

Антонина Туманова

Новости Мира
Гренландия
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
Китай
Соединённые Штаты