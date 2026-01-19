Лидеры ЕС в четверг проведут экстренный саммит по Гренландии

Лидеры ЕС соберутся в Брюсселе в четверг на экстренный саммит по Гренландии, передает УНН со ссылкой на Sky News.

По данным СМИ, начало саммита запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Ранее Трамп заявил, что соображения безопасности США и всего мира являются ключевыми для его желания взять под контроль Гренландию, предполагая, что Россия и Китай могут взять под контроль Арктику, если Вашингтон этого не сделает.

