18:36 • 1218 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 5534 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 10927 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 13406 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 15369 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 18258 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 14856 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 33307 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 32918 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18151 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Лідери ЄС у четвер проведуть екстрений саміт щодо Гренландії

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Лідери ЄС проведуть екстрений саміт у Брюсселі щодо Гренландії, який розпочнеться о 20:00 за київським часом. Це відбувається після заяви Трампа про бажання США контролювати Гренландію з міркувань безпеки.

Лідери ЄС зберуться у Брюсселі у четвер на екстрений саміт щодо Гренландії, передає УНН із посиланням на Sky News.

За даними ЗМІ, початок саміту запланований на 20:00 за київським часом.

Додамо

Раніше Трамп заявив, що міркування безпеки США та всього світу є ключовими для його бажання взяти під контроль Гренландію, припускаючи, що росія та Китай можуть взяти під контроль Арктику, якщо Вашингтон цього не зробить.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ґренландія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Китай
Сполучені Штати Америки