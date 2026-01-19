Лідери ЄС у четвер проведуть екстрений саміт щодо Гренландії

Лідери ЄС зберуться у Брюсселі у четвер на екстрений саміт щодо Гренландії, передає УНН із посиланням на Sky News.

За даними ЗМІ, початок саміту запланований на 20:00 за київським часом.

Додамо

Раніше Трамп заявив, що міркування безпеки США та всього світу є ключовими для його бажання взяти під контроль Гренландію, припускаючи, що росія та Китай можуть взяти під контроль Арктику, якщо Вашингтон цього не зробить.

