Трамп повторил желание США взять под свой контроль Гренландию

Президент США Дональд Трамп повторил желание Соединенных Штатов взять под свой контроль Гренландию, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Когда его спросили о сопротивлении его желанию взять под контроль Гренландию, президент США Дональд Трамп сказал: "Я не думаю, что они будут отказываться слишком сильно. Мы должны это получить".

"Они не могут защитить это. Дания, они замечательные люди, и я знаю, что лидеры очень хорошие люди, но они даже туда не отправляются", - сказал Трамп, разговаривая с журналистами в Майами в понедельник вечером.

"И вы знаете, поскольку лодка зашла туда 500 лет назад, а потом ушла, это не дает вам права собственности. Поэтому мы будем говорить об этом с разными людьми", - отметил Трамп.

Эти комментарии перекликаются с заявлением, которое он сделал в этом месяце, сказав, что "тот факт, что 500 лет назад у них была пристань для лодки, не означает, что они владеют этой землей".

Согласно сайту правительства Гренландии, в 1721 году лютеранский миссионер прибыл в Гренландию на лодке, ознаменовав начало колонизации острова Данией.

К тому же Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал картинку, где он изображен с американским флагом, в компании других высокопоставленных лиц США, стоит на земле возле таблички с названием "Гренландия".

Также, выступая перед журналистами перед отъездом из Майами в понедельник вечером, президент США Дональд Трамп сказал, что его "не волнует Нобелевская премия".

"Во-первых, очень прекрасная женщина почувствовала, что я заслужил это, и очень хотела, чтобы я получил Нобелевскую премию. И я ценю это", - сказал он, имея в виду лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо, которая вручила Трампу свою Нобелевскую премию мира во время посещения Белого дома на прошлой неделе.

"Если кто-то думает, что Норвегия не контролирует Нобелевскую премию, они просто шутят. У них есть правление, но оно контролируется Норвегией, и меня не волнует, что говорит Норвегия, но меня это действительно не волнует. Меня волнует спасение жизней", - сказал Трамп.

Премьер Норвегии заявил, что Трамп прислал письмо, в котором связывает ситуацию с Нобелевской премией мира с амбициями по Гренландии