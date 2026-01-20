МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности

Сегодня утром несколько украинских электроподстанций, имеющих решающее значение для ядерной безопасности, пострадали от масштабной военной деятельности на фоне атаки рф на Украину, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которого цитируют во вторник в организации, пишет УНН.

Генеральный директор Рафаэль Гросси сообщил, что сегодня утром несколько украинских электроподстанций, жизненно важных для ядерной безопасности, пострадали от масштабной военной деятельности. ЧАЭС потеряла все внешнее электроснабжение, а также пострадали линии электропередач к другим АЭС - сообщили в МАГАТЭ.

"МАГАТЭ активно следит за развитием событий, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность", – добавил генеральный директор Гросси.

РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления