11:00 • 70 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 4288 просмотра
РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 8912 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 11175 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 11550 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 31791 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 62757 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 50311 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 49399 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 42283 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Несколько украинских электроподстанций, жизненно важных для ядерной безопасности, пострадали от масштабной военной деятельности. ЧАЭС потеряла внешнее электроснабжение, а также пострадали линии электропередач к другим АЭС.

МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности

Сегодня утром несколько украинских электроподстанций, имеющих решающее значение для ядерной безопасности, пострадали от масштабной военной деятельности на фоне атаки рф на Украину, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которого цитируют во вторник в организации, пишет УНН.

Генеральный директор Рафаэль Гросси сообщил, что сегодня утром несколько украинских электроподстанций, жизненно важных для ядерной безопасности, пострадали от масштабной военной деятельности. ЧАЭС потеряла все внешнее электроснабжение, а также пострадали линии электропередач к другим АЭС

- сообщили в МАГАТЭ.

"МАГАТЭ активно следит за развитием событий, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность", – добавил генеральный директор Гросси.

РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления20.01.26, 11:39 • 4260 просмотров

Юлия Шрамко

