МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки

Сьогодні вранці кілька українських електропідстанцій, які мають вирішальне значення для ядерної безпеки, постраждали від масштабної військової діяльності, на тлі атаки рф на Україну, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, якого цитують у вівторок в організації, пише УНН.

Генеральний директор Рафаель Гроссі повідомив, що сьогодні вранці кілька українських електропідстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали від масштабної військової діяльності. ЧАЕС втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС - повідомили у МАГАТЕ.

"МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку", – додав генеральний директор Гроссі.

