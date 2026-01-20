$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:00 • 62 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 4256 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 8882 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 11158 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 11535 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 31774 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 62736 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 50300 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 49389 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 42279 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію20 січня, 03:37 • 13978 перегляди
ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямкуVideo20 січня, 04:30 • 7218 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза05:10 • 27430 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23 • 28595 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 14814 перегляди
Публікації
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 190 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 14915 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 57670 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 64437 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 61616 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Запоріжжя
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 28210 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 43622 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 36860 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 41487 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 53347 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Truth Social
Іскандер (ОТРК)

МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Кілька українських електропідстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали від масштабної військової діяльності. ЧАЕС втратила зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС.

МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки

Сьогодні вранці кілька українських електропідстанцій, які мають вирішальне значення для ядерної безпеки, постраждали від масштабної військової діяльності, на тлі атаки рф на Україну, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, якого цитують у вівторок в організації, пише УНН.

Генеральний директор Рафаель Гроссі повідомив, що сьогодні вранці кілька українських електропідстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали від масштабної військової діяльності. ЧАЕС втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС

- повідомили у МАГАТЕ.

"МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку", – додав генеральний директор Гроссі.

рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення20.01.26, 11:39 • 4288 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Енергоатом
Енергетика
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна