Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники

Министерство здравоохранения Украины до сих пор не обнародовало решение по результатам внеплановой проверки двух юридических лиц, связанных с одесской частной клиникой Odrex, хотя работа лицензионной комиссии завершилась еще 8 января 2026 года. Промедление выглядит нетипичным и наталкивает на мысль о сознательном затягивании и попытках клиники избежать ответственности, пишет УНН.

Внеплановые мероприятия государственного надзора продолжались с 6 по 8 января и касались ООО "Медицинский Дом "Одрекс"" и ООО "Центр медицины" – компаний, на которые оформлены медицинские лицензии клиники Odrex. Обе юрлица фигурируют в ряде уголовных производств по фактам возможного мошенничества, ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, завладения средствами пациентов и умышленного убийства. По данным Офиса Генерального прокурора, по состоянию на сегодня правоохранители расследуют 10 уголовных производств, в которых фигурирует клиника "Одрекс".

Стоит отметить, что в конце 2025 года Минздрав отозвал лицензию у ООО "Дом Медицины" – компании, на которую оформлена клиника Odrex. Основанием стал отказ администрации предоставить документы комиссии в рамках проверки, связанной со смертью пациента, что является грубым нарушением лицензионных условий.

На фоне завершенной проверки еще двух юридических лиц, значительного количества уголовных производств и имеющихся рисков для пациентов, пауза с решением Минздрава выглядит по меньшей мере странной. Такое затягивание может быть обусловлено нежеланием регулятора принимать жесткое решение в отношении клиники, с которой руководство Минздрава имеет контакты. Ведь, как известно, генеральный директор Odrex Тигран Арутюнян входит в рабочую группу Минздрава по развитию частной медицины, которую возглавляет министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Такая совместная работа и личное знакомство дают основания сомневаться в беспристрастности регулятора именно в деле "Одрекса" и порождают подозрения о попытках избежать ответственности благодаря личным связям.

Документальный фильм "Осиное гнездо"

Документальный фильм "Осиное гнездо" стал настоящим разоблачением "лечения" в частной одесской клинике Odrex. Едва ли не впервые жертвы Odrex и родные тех, кого не удалось спасти после лечения в одесской клинике, рассказали свою правду. В надежде найти справедливость и уберечь других.

Одной из тех, кто не испугался рассказать свою историю, стала Светлана Гук. Женщина стала вдовой после того, как ее муж попал в "Одрекс" с опухолью тимуса. После обещанной "легкой операции" ему сделали полную торакотомию, а дальше начались осложнения, аппарат "искусственной почки" и ежедневные счета на 80-90 тыс. грн. Наиболее шокирующей частью истории семьи Гуков стал рассказ Светланы о том, как она пришла в палату к мужу – там было холодно как в морозилке, а под одеялом пациента стоял нагреватель воздуха. Как рассказывает сама вдова – Odrex продолжал удерживать тело ее мужа на аппаратах после клинической смерти только для того, чтобы выставить больший счет, ведь пребывание в частной клинике тарифицируется посуточно. Муж умер, а когда Светлана не смогла заплатить за смерть своего мужа – клиника подала на нее в суд, параллельно угрожая. Как рассказывает вдова, давление было настолько сильным, что она даже думала о самоубийстве.

Владимир, другой пациент, пришел в "Одрекс" на хирургическую операцию. Однако, на следующие сутки после ее проведения, его состояние значительно ухудшилось. Оказалось, что его легкие поражены на 85%. Хотя первопричина обращения в клинику никак не касалась проблем с легкими. Врачи сообщили жене, что мужа заразили бактерией Serratia marcescens, которая распространяется через грязные руки или нестерильное оборудование. Добавив, что в реанимации можно подхватить что угодно. Мужу становилось все хуже, он почти не мог дышать, поэтому его ввели в медицинскую кому. Содержание пациента на аппаратах стоит дорого, поэтому в конце концов у семьи закончились средства. В ответ жена Владимира услышала предложение от врачей клиники "выключать свет" – отключать мужа от аппаратов и смириться с тем, что его не спасти. Владимир выжил чудом, выйдя из клиники с подорванным здоровьем и значительной потерей веса. В выписке о заражении инфекцией в клинике – ни слова.

Киевлянка Кристина Тоткайло узнала об онкологическом диагнозе своего отца и обратилась в "Феофанию". Консилиум врачей пришел к выводу, что агрессивная химиотерапия ему противопоказана до проведения хирургии. Однако хирург Игорь Белоцерковский, который также был на консилиуме, предложил лечиться в одесском "Одрексе", где работает его жена – онколог Марина Белоцерковская. Он заверил дочь, которая была в отчаянии, что в одесской клинике ее отцу "спасут гортань и голос". Перед поездкой семью заставили оплатить консультацию заранее, без осмотра, что уже вызвало сомнения.

В "Одрексе" отцу назначили пятидневный курс агрессивной химиотерапии и сразу планировали второй. Мужчине установили гастростому, которая требовала ежедневного ухода, но, по словам Кристины, врачи практически не осматривали ее. К моменту выписки в месте установки уже было сквозное отверстие, через которое вытекала пища.

После возвращения в Киев состояние отца резко ухудшилось: отказали почки, появилась язва во рту. На сообщения о критических симптомах врач из "Одрекса" отвечала, что сегодня выходной, все вопросы – в понедельник. Семья заплатила более 250 тысяч гривен, но отец умер. Кристина убеждена, что назначение агрессивной химиотерапии вопреки рекомендациям других врачей стало фатальной ошибкой "Одрекса".

Эти истории лишь малая часть того, что показано в документальном фильме "Осиное гнездо". На самом деле свидетельств значительно больше, и все они описывают одинаковые паттерны: агрессивное финансовое давление, пренебрежение протоколами лечения, отсутствие надлежащего контроля и случаи, завершавшиеся тяжелыми осложнениями или смертью. Фильм является свидетельствами пострадавших от "лечения в Odrex. Правоохранительные органы, а также Министерство здравоохранения не могут их игнорировать. Масштаб этих историй свидетельствует: проблема не в отдельных врачах, а в системе работы клиники "Одрекс". Где главной целью, кажется, является не помощь пациенту, а заработок.

Добавим

Бывшие пациенты и семьи погибших создали сайт Stop Odrex, на котором публикуют собственные истории и информацию о ходе уголовных производств. Там можно также анонимно или открыто рассказать свою историю о лечении в одесской частной клинике Odrex.

Толчком к началу активного публичного освещения так называемого "Дела Odrex" стала смерть в стенах клиники одесского бизнесмена-девелопера Аднана Кивана. Известно, что в мае-октябре 2024 года он проходил там лечение. По факту его смерти было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам.

Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской, которую уволили из Odrex почти сразу после смерти Аднана Кивана. Следователи, опираясь на выводы экспертизы, считают, что действия этих двух врачей привели к смерти пациента Аднана Кивана. Сейчас Русакову вручен обвинительный акт и дело передано в суд для рассмотрения по существу.