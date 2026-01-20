$43.180.08
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки

Київ • УНН

 • 1300 перегляди

Міністерство охорони здоров'я досі не оприлюднило рішення щодо перевірки двох юросіб, пов'язаних з клінікою Odrex, попри завершення роботи комісії 8 січня 2026 року. Це зволікання викликає питання на тлі численних кримінальних проваджень проти клініки.

Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки

Міністерство охорони здоров’я України досі не оприлюднило рішення за результатами позапланової перевірки двох юридичних осіб, пов’язаних з одеською приватною клінікою Odrex, хоча робота ліцензійної комісії завершилася ще 8 січня 2026 року. Зволікання виглядає нетиповим і наштовхує на думку про свідоме затягування і спроби клініки уникнути відповідальності, пише УНН

Позапланові заходи державного нагляду тривали з 6 по 8 січня та стосувалися ТОВ "Медичний Дім "Одрекс"" і ТОВ "Центр медицини" – компаній, на які оформлені медичні ліцензії клініки Odrex. Обидві юрособи фігурують у низці кримінальних проваджень за фактами можливого шахрайства, неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками, заволодіння коштами пацієнтів та умисного вбивства. За даними Офісу Генерального прокурора, станом на сьогодні правоохоронці розслідують 10 кримінальних проваджень, у яких фігурує клініка "Одрекс".

Варто зазначити, що наприкінці 2025 року МОЗ відкликав ліцензію у ТОВ "Дім Медицини" – компанії, на яку оформлена клініка Odrex. Підставою стала відмова адміністрації надати документи комісії в межах перевірки, пов’язаної зі смертю пацієнта, що є грубим порушенням ліцензійних умов. 

На тлі завершеної перевірки ще двох юридичних осіб, значної кількості кримінальних проваджень і наявних ризиків для пацієнтів, пауза з рішенням МОЗ виглядає щонайменше дивною. Таке затягування може бути зумовлене небажанням регулятора ухвалювати жорстке рішення щодо клініки, з якою керівництво МОЗ має контакти. Адже, як відомо, генеральний директор Odrex Тігран Арутюнян входить до робочої групи МОЗ з розвитку приватної медицини, яку очолює міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

Така спільна робота і особисте знайомство дають підстави сумніватися в неупередженості регулятора саме у справі "Одрекса" та породжують підозри про спроби уникнути відповідальність завдяки особистим звʼязкам.

Документальний фільм "Осине гніздо"

Документальний фільм "Осине гніздо" став справжнім викриттям "лікування" в приватній одеській клініці Odrex. Чи не вперше жертви Odrex та рідні тих, кого не вдалося врятувати після лікування в одеській клініці, розповіли свою правду. У надії віднайти справедливість та вберегти інших. 

Однією з тих, хто не злякався розповісти свою історію, стала Світлана Гук. Жінка стала вдовою після того, як її чоловік потрапив в "Одрекс" із пухлиною тимуса. Після обіцяної "легкої операції" йому зробили повну торакотомію, а далі почались ускладнення, апарат "штучної нирки" і щоденні рахунки на 80-90 тис. грн. Найбільш шокуючою частиною історії родини Гуків стала розповідь Світлани, про те, як вона прийшла в палату до чоловіка – там було холодно наче в морозилці, а під ковдрою пацієнта стояв нагрівач повітря. Як розповідає сама вдова – Odrex продовжував утримувати тіло її чоловіка на апаратах після клінічної смерті лише для того, щоб виставити більший рахунок, адже перебування в приватній клініці тарифікується подобово. Чоловік помер, а коли Світлана не змогла заплатити за смерть свого чоловіка – клініка подала на неї в суд, паралельно погрожуючи. Як розповідає вдова, тиск був настільки сильним, що вона навіть думала про самогубство. 

Володимир, інший пацієнт, прийшов в "Одрекс" на хірургічну операцію. Однак, наступної доби після її проведення, його стан значно погіршився. Виявилося що його легені уражені на 85%. Хоча першопричина звернення в клініку ніяк не стосувалася проблем з легенями. Лікарі повідомили дружині, що чоловіка заразили бактерію Serratia marcescens, яка поширюється через брудні руки або нестерильне обладнання. Додавши, що в реанімації можна підхопити що завгодно. Чоловікові ставало все гірше, він майже не міг дихати, тож його ввели в медичну кому. Утримання пацієнта на апаратах коштує дорого, тож врешті у родини закінчилися кошти. У відповідь дружина Володимира почула пропозицію від лікарів клініки "вимикати світло" – відключати чоловіка від апаратів і змиритися з тим, що його не врятувати. Володимир вижив чудом, вийшовши з клініки з підірваним здоров'ям та значною втратою ваги. У виписці про зараження інфекцією в клініці – жодного слова. 

Киянка Христина Тоткайло дізналася про онкологічний діагноз свого батька і звернулася до "Феофанії". Консиліум лікарів дійшов висновку, що агресивна хіміотерапія йому протипоказана до проведення хірургії. Однак хірург Ігор Бєлоцерковський, який також був на консиліумі, запропонував лікуватися в одеському "Одрексі", де працює його дружина – онколог Марина Бєлоцерковська. Він запевнив доньку, яка була в розпачі, що в одеській клініці її батьку "врятують гортань і голос". Перед поїздкою родину змусили оплатити консультацію наперед, без огляду, що вже викликало сумніви.

В "Одрексі" батькові призначили пʼятиденний курс агресивної хіміотерапії й одразу планували другий. Чоловіку встановили гастростому, яка потребувала щоденного догляду, але, за словами Христини, лікарі практично не оглядали її. До моменту виписки в місці встановлення вже був наскрізний отвір, через який витікала їжа.

Після повернення до Києва стан батька різко погіршився: відмовили нирки, зʼявилися виразка в роті. На повідомлення про критичні симптоми лікарка з "Одрексу" відповідала, що сьогодні вихідний, всі питання – у понеділок. Родина заплатила понад 250 тисяч гривень, але батько помер. Христина переконана, що призначення агресивної хіміотерапії всупереч рекомендаціям інших лікарів стало фатальною помилкою "Одрекса".

Ці історії лише мала частина того, що показано в документальному фільмі "Осине гніздо". Насправді свідчень значно більше, і всі вони описують однакові патерни: агресивний фінансовий тиск, нехтування протоколами лікування, відсутність належного контролю та випадки, що завершувалися тяжкими ускладненнями або смертю. Фільм є свідченнями постраждалих від "лікування в Odrex. Правоохоронні органи, а також Міністерство охорони здоров’я не можуть їх ігнорувати. Масштаб цих історій свідчить: проблема не в окремих лікарях, а у системі роботи клініки "Одрекс". Де головною метою, видається, є не допомога пацієнту, а заробіток. 

Додамо

Колишні пацієнти та родини загиблих створили сайт Stop Odrex, на якому публікують власні історії та інформацію про перебіг кримінальних проваджень. Там можна також анонімно або відкрито розповісти свою історію про лікування в одеській приватній клініці Odrex. 

Поштовхом до початку активного публічного висвітлення так званої "Справи Odrex" стала смерть у стінах клініки одеського бізнесмена-девелопера Аднана Ківана. Відомо, що у травні-жовтні 2024 року він проходив там лікування. По факту його смерті було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям. 

Пізніше зʼясувалося, що йдеться про завідувача хірургічного відділення Віталія Русакова та лікаря-онколога Марину Бєлоцерковську, яку звільнили з Odrex майже одразу після смерті Аднана Ківана. Слідчі, спираючись на висновки експертизи, вважають, що дії цих двох лікарів призвели до смерті пацієнта Аднана Ківана. Наразі Рускаву вручений обвинувальний акт і справа передана до суду для розгляду по суті.

Лілія Подоляк

