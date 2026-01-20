$43.180.08
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Украинская гривна после новогодней паузы оказалась под давлением, но ее ослабление вписывается в управляемую логику курсовой политики. Эксперт Олег Пендзин объясняет, что в Украине отсутствует классический валютный рынок, а НБУ является ключевым продавцом валюты.

Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет

Украинская гривна после новогодней паузы снова оказалась под давлением, а колебания курса быстро стали темой для массовых тревог и критических прогнозов. Впрочем, сейчас ослабление национальной валюты скорее вписывается в управляемую логику курсовой политики, чем сигнализирует о резком изменении правил игры.

Об этом в комментарии УНН заявил директор Экономического дискуссионного клуба, эксперт Олег Пендзин, объяснив, почему в Украине фактически отсутствует классический валютный рынок, что стоит за январским "гривневым сценарием" и какие риски могут расшатать государственную валюту во втором полугодии 2026 года.

Что случилось с гривной во второй половине января

Несмотря на относительно спокойный спрос со стороны населения и бизнеса, котировки быстро пошли вверх: доллар за короткое время пересек отметку 43 грн, а евро без особого сопротивления закрепился выше 50 грн.

Такое движение кажется скорее следствием общего изменения курсовых ожиданий и коррекции после праздников, чем реакцией на какой-то один "взрывной" фактор. После каникул рынок традиционно возвращается к привычным объемам расчетов, импортеры активизируют закупки, а банки переоценивают позиции, и этого иногда достаточно, чтобы курс сдвинулся даже без значительного роста спроса.

В итоге несколько торговых дней превратились в ощутимый скачок: доллар вышел в диапазон выше 43 грн, а европейская валюта прошла психологическую отметку 50 грн, усиливая ощущение, что рынок переключился на более слабую гривну.

"Валютного рынка нет": что имеет в виду эксперт

Ключевой тезис собеседника УНН звучит резко:

"В Украине валютного рынка нет".

Речь идет не о том, что отсутствуют операции с валютой, а о том, что механика формирования курса — не рыночная в классическом понимании.

На организованном валютном рынке спрос и предложение формируются через конкуренцию многочисленных продавцов валюты (прежде всего экспортеров) и покупателей (импортеров), а Центробанк лишь сглаживает чрезмерные скачки интервенциями. В украинских же реалиях Национальный банк играет роль единственного ключевого продавца валюты на межбанке

- объясняет Пендзин.

Отсюда эксперт делает вывод: значительная часть курсовой динамики — производная от стратегии регулятора, а не следствие неожиданных рыночных колебаний. Это важно учитывать, чтобы понимать: если регулятор контролирует большую часть предложения, то курс становится не столько индикатором "финансовой паники", сколько инструментом макроэкономического управления.

Логика государственной сметы и сезонность: почему гривна ослабевает зимой

Олег Пендзин привязывает зимние колебания курса к бюджетному циклу. По его мнению, декабрь и январь традиционно являются периодами, когда:

  • в декабре происходят крупные бюджетные выплаты, закрытие актов выполненных работ и расчеты по тендерным контрактам;
    • в январе поступления (в частности налоговые) часто ниже из-за “праздничного фактора”, в то же время социальные и другие обязательные платежи никуда не исчезают.

      В такой конструкции Министерству финансов выгоднее более слабый курс: за условный доллар международной помощи или других валютных поступлений бюджет получает больше гривны, что облегчает финансирование расходов.

      Регулятор, по логике собеседника УНН, может "отпускать" курс зимой, а затем, ближе к февралю, возвращаться к укреплению гривны.

      В качестве примера эксперт приводит январь 2025 года: тогда, по его словам, гривна ослабевала, а затем укреплялась. Нынешнюю ситуацию он предлагает читать в контексте схожей логики.

      Есть ли в Украине признаки радикального изменения курсовой политики

      Директор Экономического дискуссионного клуба четко озвучивает свое мнение: оснований для радикального изменения курсовой политики пока нет. Аргумент эксперта прост: ключевой предохранитель 2025 года сохраняется и в 2026-м.

      "Имеется в виду международное макрофинансовое обеспечение", — уточняет Пендзин.

      Он также акцентирует на заложенных в госбюджете ориентирах среднегодового курса (на 2025 год и на 2026-й), но подчеркивает: фактическая динамика может отклоняться, а среднегодовой показатель не означает, что курс весь год будет держаться на одном уровне.

      Вывод здесь скорее технический: само наличие макрофинансовой поддержки снижает потребность в резких девальвационных сценариях в краткосрочной перспективе.

      Что может быть с курсом в первом полугодии: базовый сценарий от эксперта

      Оценка Олега Пендзина для ближайших месяцев сводится к осторожному ожиданию стабилизации и потенциального небольшого укрепления гривны в феврале.

      Он подчеркивает:

      "Прогноз в таких условиях не может быть точным, ведь даже при высокой роли регулятора курс зависит от многих переменных. Однако базовая логика такова:

      зимнее ослабление может быть частью управляемого сценария.

      В феврале возможен откат и частичное укрепление, если не возникнут дополнительные "шоки спроса", — отмечает эксперт.

      Инфляция как главный мотив: почему НБУ "держит" гривну

      Эксперт-экономист подчеркивает: Национальный банк отвечает за инфляцию, а курс является одним из инструментов ее сдерживания. Чем крепче гривна, тем дешевле импорт, а значит, ниже инфляционное давление из-за импортных цен. Для экономики, зависящей от импорта (топливо, техника, часть продовольствия и сырья), это критически.

      Отсюда следует практический вывод: даже если кому-то кажется, что сильная гривна мешает экспорту, в условиях войны и высоких рисков приоритет инфляционной стабильности может преобладать.

      Урожай, война и поведение населения: что будет влиять на гривну во втором полугодии 2026

      Наибольшая неопределенность, по оценке Пендзина, начинается после первого полугодия. Он прямо связывает курсовые риски с двумя группами факторов.

      Урожай и продовольственный баланс.

      Если урожай будет хорошим, появляется больше пространства для более мягкой курсовой политики: внутренние цены на базовые продукты могут быть стабильнее, а инфляционный эффект от более дорогого импорта частично нивелируется.

      "Если же урожай хуже, регулятор, по этой логике, будет вынужден жестче держать гривну, чтобы не раскручивать инфляцию", — объясняет логику вещей экономист.

      Ситуация с безопасностью и психология спроса.

      Здесь Олег Пендзин предлагает сосредоточиться на типичной реакции на обострение на фронте: население активнее скупает валюту из-за страха, возможной миграции и падения доверия к нацвалюте.

      "Рост спроса сам по себе создает девальвационное давление, а возможности НБУ залить рынок валютой не безграничны" — говорит Пендзин.

      В этой же плоскости эксперт упомянул и внешнеполитические риски и "переключение внимания" партнеров на другие кризисы (например, "вопрос Гренландии"), которое теоретически может влиять на темпы и объемы поддержки, а значит, и на курсовые ожидания.

      Резервы НБУ как "подушка безопасности", или Почему паниковать рано

      Чтобы снизить градус эмоций, который возникает во время дискуссий о финансовом будущем гривны, директор Экономического дискуссионного клуба апеллирует к объему международных резервов НБУ, назвав цифры на уровне 57 млрд долларов.

      По его мнению, это большая сумма, которая дает регулятору пространство для курсового маневра и сглаживания пиков спроса. В то же время он признает: резервы можно тратить быстро, если одновременно растет спрос и падает внешнее финансирование. Но в текущих условиях именно наличие значительной "подушки безопасности" уменьшает риск неконтролируемого сценария.

      Таким образом, нынешние движения курса не обязательно начало обвала. Они могут быть элементом управляемой политики национального финансового регулятора в рамках бюджетного и инфляционного контуров.

      Кроме того, в коротком горизонте (первые месяцы 2026 года) ключевым фактором остается стратегия регулятора и ритм внешнего финансирования, а не законы "чистого валютного рынка". А наибольшие риски смещаются во второе полугодие, где курс сильнее будет зависеть от урожая, безопасности и поведенческих факторов спроса населения.

      Напомним

      Ранее финтех-эксперт, соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка, спрогнозировала, что курс доллара в течение 2026 года будет находиться в коридоре 44–46 гривен за доллар, с возможными краткосрочными скачками в периоды пикового спроса на валюту. При условии сохранения военных рисков и высоких бюджетных расходов, доллар может приблизиться к уровню 47–48 гривен к концу года.

      Что касается евро, то, по прогнозам Елены Соседки, его динамика будет более волатильной из-за влияния глобального рынка. В базовом сценарии курс евро в этом году будет колебаться в пределах 49–52 гривны.

      Александра Василенко

      Украина