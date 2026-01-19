Долар несуттєво подорожчав: курс валют від НБУ на понеділок

$43.180.08
18 січня, 11:31 • 20757 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 40954 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 33840 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 67118 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 99468 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 45726 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 55321 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 59134 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 48185 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 82954 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Популярнi новини
Україна переходить на 4,5-5 черг вимкнень світла, можливі відключення до 16 годин - гендиректор Yasno18 січня, 20:55 • 3880 перегляди
Загрожує не тільки Україні, а й НАТО: росія нарощує виробництво ударних БпЛА - ЦПД18 січня, 21:28 • 4926 перегляди
На фронті за добу відбулося 126 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де найгарячіше18 січня, 21:59 • 3466 перегляди
70-річна харків'янка загинула під час катання на тюбінгу18 січня, 22:30 • 9422 перегляди
Протести в Ірані: кількість загиблих становить щонайменше 5 тисяч людей - Reuters18 січня, 23:03 • 2906 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 44677 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 82954 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 49849 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 80500 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 109086 перегляди
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 16857 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 29641 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 26566 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 24412 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 23761 перегляди
Долар несуттєво подорожчав: курс валют від НБУ на понеділок

Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 43,41 гривні, євро – 50,44 гривні. Курс долара зріс на 2 копійки, євро залишився без змін.

Станом на понеділок, 19 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,41 гривні за один долар. Офіційний курс у п'ятницю становив 43,39 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,44. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,4130 грн (+2 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,4375 грн (0 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,9342 грн. (-5 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

  • у банках долар торгується за курсом 42,17-43,75 грн, євро за 50,25-50,92 грн, злотий за 11,70 -12,40 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,31-43,36 грн/дол. та 50,33-50,37 грн/євро.

      Нагадаємо

      За словами фінтехекспертки, співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, на початку року гривня почала слабшати до долара та євро через сезонний фактор та вплив зовнішнього фінансування.

