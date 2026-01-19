Долар несуттєво подорожчав: курс валют від НБУ на понеділок

Станом на понеділок, 19 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,41 гривні за один долар. Офіційний курс у п'ятницю становив 43,39 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,44. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,4130 грн (+2 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,4375 грн (0 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,9342 грн. (-5 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

у банках долар торгується за курсом 42,17-43,75 грн, євро за 50,25-50,92 грн, злотий за 11,70 -12,40 грн;

на міжбанку курси становлять 43,31-43,36 грн/дол. та 50,33-50,37 грн/євро.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки, співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, на початку року гривня почала слабшати до долара та євро через сезонний фактор та вплив зовнішнього фінансування.

