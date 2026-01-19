Доллар несущественно подорожал: курс валют от НБУ на понедельник

По состоянию на понедельник, 19 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,41 гривны за один доллар. Официальный курс в пятницу составлял 43,39 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,44. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,4130 грн (+2 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,4375 грн (0 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9342 грн. (-5 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

в банках доллар торгуется по курсу 42,17-43,75 грн, евро по 50,25-50,92 грн, злотый по 11,70 -12,40 грн;

на межбанке курсы составляют 43,31-43,36 грн/долл. и 50,33-50,37 грн/евро.

Напомним

По словам финтех-эксперта, соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, в начале года гривна начала ослабевать к доллару и евро из-за сезонного фактора и влияния внешнего финансирования.

Доллар США резко упал из-за давления на независимость ФРС и начала расследования против главы ведомства Пауэлла