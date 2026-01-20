Правительство Франции ввело в действие бюджет на 2026 год в обход парламента

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о применении конституционного права для принятия части бюджета на 2026 год без согласия парламента. Такое решение обусловлено тем, что правительству меньшинства не хватает голосов для утверждения документа через Национальное собрание в обычном порядке. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Из-за политического кризиса Франция начала новый год без принятого бюджетного плана. Использование специальной процедуры позволяет правительству вводить финансовые нормы в действие, однако это дает депутатам право инициировать голосование за вотум недоверия.

Ожидается, что попытка отправить правительство в отставку состоится до конца текущей недели. В то же время, по оценкам издания Politico, кабинет Лекорню имеет шансы устоять и сохранить полномочия.

Правительство Франции готовит бюджет-2026 в обход парламента из-за саботажа депутатов