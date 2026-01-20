$43.180.08
18:44
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
15:45 • 13333 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37 • 15266 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 26079 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 19617 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 26584 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 24204 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 24303 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21607 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 18040 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
Правительство Франции ввело в действие бюджет на 2026 год в обход парламента

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Правительство Франции применило конституционное право для принятия части бюджета на 2026 год без согласия парламента. Это решение вызвано отсутствием голосов для утверждения документа, что может привести к вотуму недоверия правительству.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о применении конституционного права для принятия части бюджета на 2026 год без согласия парламента. Такое решение обусловлено тем, что правительству меньшинства не хватает голосов для утверждения документа через Национальное собрание в обычном порядке. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Из-за политического кризиса Франция начала новый год без принятого бюджетного плана. Использование специальной процедуры позволяет правительству вводить финансовые нормы в действие, однако это дает депутатам право инициировать голосование за вотум недоверия.

Ожидается, что попытка отправить правительство в отставку состоится до конца текущей недели. В то же время, по оценкам издания Politico, кабинет Лекорню имеет шансы устоять и сохранить полномочия.

15.01.26, 22:28

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Себастьен Лекорню
Франция