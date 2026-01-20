Уряд Франції ввів у дію бюджет на 2026 рік в обхід парламенту

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню оголосив про застосування конституційного права для прийняття частини бюджету на 2026 рік без згоди парламенту. Таке рішення зумовлене тим, що уряду меншості бракує голосів для затвердження документа через Національні збори у звичайному порядку. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Через політичну кризу Франція розпочала новий рік без ухваленого бюджетного плану. Використання спеціальної процедури дозволяє уряду вводити фінансові норми в дію, проте це надає депутатам право ініціювати голосування за вотум недовіри.

Очікується, що спроба відправити уряд у відставку відбудеться до кінця поточного тижня. Водночас, за оцінками видання Politico, кабінет Лекорню має шанси встояти та зберегти повноваження.

