Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
Уряд Франції ввів у дію бюджет на 2026 рік в обхід парламенту

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Уряд Франції застосував конституційне право для прийняття частини бюджету на 2026 рік без згоди парламенту. Це рішення викликане відсутністю голосів для затвердження документа, що може призвести до вотуму недовіри уряду.

Уряд Франції ввів у дію бюджет на 2026 рік в обхід парламенту

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню оголосив про застосування конституційного права для прийняття частини бюджету на 2026 рік без згоди парламенту. Таке рішення зумовлене тим, що уряду меншості бракує голосів для затвердження документа через Національні збори у звичайному порядку. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Через політичну кризу Франція розпочала новий рік без ухваленого бюджетного плану. Використання спеціальної процедури дозволяє уряду вводити фінансові норми в дію, проте це надає депутатам право ініціювати голосування за вотум недовіри.

Очікується, що спроба відправити уряд у відставку відбудеться до кінця поточного тижня. Водночас, за оцінками видання Politico, кабінет Лекорню має шанси встояти та зберегти повноваження.

Уряд Франції готує бюджет-2026 в обхід парламенту через саботаж депутатів15.01.26, 22:28 • 3446 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Себастьян Лекорню
Франція