Уряд Франції готує бюджет-2026 в обхід парламенту через саботаж депутатів

Офіс прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню заявив про неможливість ухвалення бюджету на 2026 рік через традиційне голосування. Причиною назвали дії крайніх лівих та крайніх правих партій, які блокують процес у Національних зборах. У п'ятницю уряд запропонує поправки до початкового проєкту, але вже готується застосувати альтернативні конституційні механізми. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Через відсутність згоди уряд Франції може застосувати статтю 49.3 конституції для прийняття бюджету без голосування або скористатися системою декретів. Раніше Себастьян Лекорню обіцяв уникати таких методів, проте зараз адміністрація називає це рішення неминучим.

Цей триваючий саботаж тепер унеможливлює прийняття Національними зборами бюджету шляхом голосування, що робить неминучим використання спрощеного парламентського інструменту для забезпечення того, щоб Франція мала бюджет - йдеться в офіційному повідомленні канцелярії прем’єра.

Політичний контекст та стабільність уряду

Наразі країна функціонує за спеціальним тимчасовим законодавством. Попри кризу, в офісі прем'єра вважають, що уряд має достатньо підтримки, щоб уникнути вотуму недовіри. Зокрема, у середу Себастьян Лекорню вже витримав два голосування за відставку, оскільки ініціативи ультраправих та ультралівих не були підтримані соціалістами.

На щастя, обговорення бюджету в Національних зборах та технічні зустрічі показують, що певні групи - як в опозиції, так і в уряді - готові рухатися вперед і прагнуть забезпечити країні бюджет - зазначили в канцелярії.

Варто нагадати, що два попередні очільники уряду, Мішель Барньє та Франсуа Байру, втратили посади саме через бюджетні розбіжності.

