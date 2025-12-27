Франція переходить на тимчасове фінансування: Макрон підписав спеціальний закон про бюджет

Макрон оприлюднив спеціальний закон, що дозволяє державним інституціям функціонувати на початку 2026 року без прийнятого основного бюджету. Це рішення було ухвалено парламентом одноголосно після того, як не змогли дійти згоди щодо проєкту бюджету на наступний рік.