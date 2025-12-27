Франція переходить на тимчасове фінансування: Макрон підписав спеціальний закон про бюджет

$41.930.00
49.430.00
ukenru
08:50 • 2542 перегляди
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер
06:01 • 14701 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 25084 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 59369 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 39502 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 42457 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 57446 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29142 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22803 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20187 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
76%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія випустила велику кількість безпілотників по Україні27 грудня, 00:49 • 17078 перегляди
Новий рік: НБУ визначив графік роботи банківської системи на свято27 грудня, 01:32 • 16133 перегляди
Українці згенерували понад пів мільйона дозволів на зброю через Дію - МВС27 грудня, 02:27 • 20022 перегляди
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва05:42 • 15109 перегляди
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалихPhoto07:13 • 7078 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 29100 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 59380 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 28279 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 57452 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 54047 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Донецька область
Китай
Реклама
УНН Lite
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 4550 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 29092 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 15034 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 14651 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 16380 перегляди
Актуальне
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Соціальна мережа
Опалення

Франція переходить на тимчасове фінансування: Макрон підписав спеціальний закон про бюджет

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Макрон оприлюднив спеціальний закон, що дозволяє державним інституціям функціонувати на початку 2026 року без прийнятого основного бюджету. Це рішення було ухвалено парламентом одноголосно після того, як не змогли дійти згоди щодо проєкту бюджету на наступний рік.

Франція переходить на тимчасове фінансування: Макрон підписав спеціальний закон про бюджет

Президент Франції Еммануель Макрон оприлюднив спеціальний закон, що дозволяє державним інституціям функціонувати на початку 2026 року без прийнятого основного бюджету. Про це повідомив Офіційний журнал у суботу, пише УНН.

Деталі

Спеціальний законодавчий інструмент дозволяє уряду продовжувати збір податків та забезпечувати роботу міністерств шляхом автоматичного продовження дії бюджету 2025 року на 2026 рік. Це рішення було ухвалено парламентом одноголосно у вівторок після того, як сенатори та члени спільного комітету не змогли дійти згоди щодо проєкту бюджету на наступний рік.

Макрон оголосив про будівництво нового авіаносця для Франції попри бюджетну кризу21.12.25, 21:45 • 9031 перегляд

Такий захід є вимушеним та тимчасовим. Він діятиме до відновлення дебатів у парламенті щодо закону про фінанси, які заплановані на січень. Подібний механізм Франція вже застосовувала минулого року після висловлення недовіри уряду Барньє.

Обмеження бюджетних видатків

Тимчасовий закон накладає суворі обмеження на фінансову діяльність держави. Уряду заборонено запроваджувати будь-які нові податки або збільшувати витрати порівняно з рівнем 2025 року.

Це обмеження безпосередньо стосується і сектору оборони, який Еммануель Макрон раніше визначив пріоритетним через російську загрозу. Будь-яке збільшення фінансування військових потреб заблоковане до моменту остаточного затвердження повноцінного бюджету на 2026 рік.

Порятунок від "шатдауну": Франція ухвалила надзвичайний закон для фінансування держави у 2026 році23.12.25, 21:21 • 4112 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Емманюель Макрон