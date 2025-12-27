Франція переходить на тимчасове фінансування: Макрон підписав спеціальний закон про бюджет
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон оприлюднив спеціальний закон, що дозволяє державним інституціям функціонувати на початку 2026 року без прийнятого основного бюджету. Про це повідомив Офіційний журнал у суботу, пише УНН.
Деталі
Спеціальний законодавчий інструмент дозволяє уряду продовжувати збір податків та забезпечувати роботу міністерств шляхом автоматичного продовження дії бюджету 2025 року на 2026 рік. Це рішення було ухвалено парламентом одноголосно у вівторок після того, як сенатори та члени спільного комітету не змогли дійти згоди щодо проєкту бюджету на наступний рік.
Такий захід є вимушеним та тимчасовим. Він діятиме до відновлення дебатів у парламенті щодо закону про фінанси, які заплановані на січень. Подібний механізм Франція вже застосовувала минулого року після висловлення недовіри уряду Барньє.
Обмеження бюджетних видатків
Тимчасовий закон накладає суворі обмеження на фінансову діяльність держави. Уряду заборонено запроваджувати будь-які нові податки або збільшувати витрати порівняно з рівнем 2025 року.
Це обмеження безпосередньо стосується і сектору оборони, який Еммануель Макрон раніше визначив пріоритетним через російську загрозу. Будь-яке збільшення фінансування військових потреб заблоковане до моменту остаточного затвердження повноцінного бюджету на 2026 рік.
