15:52 • 7992 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 12706 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 18071 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 27309 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 22200 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 27612 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 16442 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 17340 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 22828 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38386 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Порятунок від "шатдауну": Франція ухвалила надзвичайний закон для фінансування держави у 2026 році

Київ • УНН

 • 202 перегляди

У Франції схвалили тимчасовий закон для запобігання зупинці роботи уряду з 1 січня, оскільки не змогли домовитися про повноцінний бюджет. Цей захід дозволяє державі збирати податки та здійснювати критичні видатки, дублюючи фіскальні параметри 2025 року.

Порятунок від "шатдауну": Франція ухвалила надзвичайний закон для фінансування держави у 2026 році

Національні збори Франції схвалили спеціальний тимчасовий закон, щоб запобігти зупинці роботи уряду та державних служб з 1 січня. Рішення ухвалили після того, як законодавці не змогли домовитися про повноцінний бюджет на 2026 рік. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Надзвичайний захід дозволяє державі збирати податки та здійснювати критичні видатки до ухвалення остаточного фінансового плану.

Спеціальний закон фактично дублює фіскальні параметри 2025 року на початок нового року. Це дає уряду прем’єр-міністра Себастьяна Лекорню додатковий час для переговорів із опозицією. Очікується, що Сенат підтримає цей крок вже найближчим часом.

Цей спеціальний закон не є бюджетом. Ми повинні якомога швидше, у січні, розробити повноцінний бюджет для країни 

– передала слова президента Емманюеля Макрона речниця уряду Мод Брежон.

Битва за дефіцит у розділеному парламенті

Головним каменем спотикання залишається рівень бюджетного дефіциту. Лекорню прагне знизити його до 5% від ВВП (у 2025 році показник становив 5,4%), тоді як початкові плани передбачали жорсткіше скорочення до 4,7%. Франція перебуває під тиском міжнародних рейтингів та інвесторів, оскільки її дефіцит є одним із найбільших у єврозоні.

Спецслужби Франції розслідують диверсію на пасажирському поромі: підозрюють іноземне втручання17.12.25, 15:33 • 2780 переглядiв

Ситуація ускладнюється відсутністю стійкої більшості в парламенті. Уряд меншості змушений маневрувати між лівими соціалістами та ультраправими.

Я залишаюся переконаним, що більшість парламентських груп зможуть знайти спільну мову, щоб дозволити нашій країні мати бюджет 

– зазначав прем’єр Лекорню раніше.

Подальші кроки та конституційний ризик

Якщо компромісу не буде досягнуто до початку січня, прем’єр може застосувати статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє ухвалити закон без голосування депутатів. Однак цей крок несе ризик оголошення вотуму недовіри уряду. Для виживання кабінету Лекорню критично необхідна підтримка або принаймні нейтралітет соціалістів.

Національні збори планують відновити дебати щодо повного бюджету 2026 року вже 5 січня.

Макрон оголосив про будівництво нового авіаносця для Франції попри бюджетну кризу21.12.25, 21:45 • 8888 переглядiв

Степан Гафтко

