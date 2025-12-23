Порятунок від "шатдауну": Франція ухвалила надзвичайний закон для фінансування держави у 2026 році
Київ • УНН
У Франції схвалили тимчасовий закон для запобігання зупинці роботи уряду з 1 січня, оскільки не змогли домовитися про повноцінний бюджет. Цей захід дозволяє державі збирати податки та здійснювати критичні видатки, дублюючи фіскальні параметри 2025 року.
Національні збори Франції схвалили спеціальний тимчасовий закон, щоб запобігти зупинці роботи уряду та державних служб з 1 січня. Рішення ухвалили після того, як законодавці не змогли домовитися про повноцінний бюджет на 2026 рік. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Надзвичайний захід дозволяє державі збирати податки та здійснювати критичні видатки до ухвалення остаточного фінансового плану.
Спеціальний закон фактично дублює фіскальні параметри 2025 року на початок нового року. Це дає уряду прем’єр-міністра Себастьяна Лекорню додатковий час для переговорів із опозицією. Очікується, що Сенат підтримає цей крок вже найближчим часом.
Цей спеціальний закон не є бюджетом. Ми повинні якомога швидше, у січні, розробити повноцінний бюджет для країни
Битва за дефіцит у розділеному парламенті
Головним каменем спотикання залишається рівень бюджетного дефіциту. Лекорню прагне знизити його до 5% від ВВП (у 2025 році показник становив 5,4%), тоді як початкові плани передбачали жорсткіше скорочення до 4,7%. Франція перебуває під тиском міжнародних рейтингів та інвесторів, оскільки її дефіцит є одним із найбільших у єврозоні.
Спецслужби Франції розслідують диверсію на пасажирському поромі: підозрюють іноземне втручання17.12.25, 15:33 • 2780 переглядiв
Ситуація ускладнюється відсутністю стійкої більшості в парламенті. Уряд меншості змушений маневрувати між лівими соціалістами та ультраправими.
Я залишаюся переконаним, що більшість парламентських груп зможуть знайти спільну мову, щоб дозволити нашій країні мати бюджет
Подальші кроки та конституційний ризик
Якщо компромісу не буде досягнуто до початку січня, прем’єр може застосувати статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє ухвалити закон без голосування депутатів. Однак цей крок несе ризик оголошення вотуму недовіри уряду. Для виживання кабінету Лекорню критично необхідна підтримка або принаймні нейтралітет соціалістів.
Національні збори планують відновити дебати щодо повного бюджету 2026 року вже 5 січня.
Макрон оголосив про будівництво нового авіаносця для Франції попри бюджетну кризу21.12.25, 21:45 • 8888 переглядiв