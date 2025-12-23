Спасение от «шатдауна»: Франция приняла чрезвычайный закон для финансирования государства в 2026 году

Во Франции одобрили временный закон для предотвращения остановки работы правительства с 1 января, поскольку не смогли договориться о полноценном бюджете. Эта мера позволяет государству собирать налоги и осуществлять критические расходы, дублируя фискальные параметры 2025 года.

Национальное собрание Франции одобрило специальный временный закон, чтобы предотвратить остановку работы правительства и государственных служб с 1 января. Решение было принято после того, как законодатели не смогли договориться о полноценном бюджете на 2026 год. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН. Детали Чрезвычайная мера позволяет государству собирать налоги и осуществлять критические расходы до принятия окончательного финансового плана. Специальный закон фактически дублирует фискальные параметры 2025 года на начало нового года. Это дает правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню дополнительное время для переговоров с оппозицией. Ожидается, что Сенат поддержит этот шаг уже в ближайшее время. Этот специальный закон не является бюджетом. Мы должны как можно скорее, в январе, разработать полноценный бюджет для страны – передала слова президента Эмманюэля Макрона пресс-секретарь правительства Мод Брежон. Битва за дефицит в разделенном парламенте Главным камнем преткновения остается уровень бюджетного дефицита. Лекорню стремится снизить его до 5% от ВВП (в 2025 году показатель составлял 5,4%), тогда как первоначальные планы предусматривали более жесткое сокращение до 4,7%. Франция находится под давлением международных рейтингов и инвесторов, поскольку ее дефицит является одним из крупнейших в еврозоне. Спецслужбы Франции расследуют диверсию на пассажирском пароме: подозревают иностранное вмешательство Ситуация осложняется отсутствием устойчивого большинства в парламенте. Правительство меньшинства вынуждено маневрировать между левыми социалистами и ультраправыми. Я остаюсь убежденным, что большинство парламентских групп смогут найти общий язык, чтобы позволить нашей стране иметь бюджет – отмечал премьер Лекорню ранее. Дальнейшие шаги и конституционный риск Если компромисс не будет достигнут до начала января, премьер может применить статью 49.3 Конституции, которая позволяет принять закон без голосования депутатов. Однако этот шаг несет риск объявления вотума недоверия правительству. Для выживания кабинета Лекорню критически необходима поддержка или по крайней мере нейтралитет социалистов. Национальное собрание планирует возобновить дебаты по полному бюджету 2026 года уже 5 января. Макрон объявил о строительстве нового авианосца для Франции, несмотря на бюджетный кризис