Фото: DGSI

Французская разведка DGSI начала расследование беспрецедентного инцидента в порту Сет, где на пассажирском пароме Fantastic было обнаружено вредоносное программное обеспечение. Речь идет о «трояне удаленного доступа» (RAT), который позволял хакерам дистанционно управлять операционными системами судна, на борту которого находилось более 2000 пассажиров. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Подробности

По подозрению в причастности к кибератаке арестован гражданин Латвии, входивший в состав экипажа. Французская прокуратура официально предъявила обвинения в атаке организованной группой в интересах иностранного государства. Министр внутренних дел Лоран Нуньес назвал дело чрезвычайно серьезным, намекнув, что за такими действиями часто стоит Россия, хотя официально страна-агрессор пока не названа.

Операцию удалось реализовать благодаря тесному международному сотрудничеству, ведь обыски проходили одновременно во Франции и Латвии при поддержке Евроюста. Сейчас следователи выясняют, имели ли злоумышленники целью изменить курс корабля или вызвать катастрофу. В то же время адвокат задержанного настаивает, что версия о российском вмешательстве преувеличена и расследование впоследствии опровергнет опасения прессы.

После тщательной проверки специалистами разведки и изъятия доказательств судно признали безопасным и разрешили ему вернуться к рейсам.

