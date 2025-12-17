Спецслужби Франції розслідують диверсію на пасажирському поромі: підозрюють іноземне втручання

Фото: DGSI

Французька розвідка DGSI розпочала розслідування безпрецедентного інциденту в порту Сет, де на пасажирському поромі Fantastic виявили шкідливе програмне забезпечення. Йдеться про "троян віддаленого доступу" (RAT), який дозволяв хакерам дистанційно керувати операційними системами судна, на борту якого перебувало понад 2000 пасажирів. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

За підозрою у причетності до кібератаки заарештовано громадянина Латвії, який входив до складу екіпажу. Французька прокуратура офіційно висунула звинувачення в атаці організованою групою в інтересах іноземної держави. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс назвав справу надзвичайно серйозною, натякнувши, що за такими діями часто стоїть росія, хоча офіційно країну-агресора поки не названо.

Операцію вдалося реалізувати завдяки тісній міжнародній співпраці, адже обшуки проходили одночасно у Франції та Латвії за підтримки Євроюсту. Наразі слідчі з'ясовують, чи мали зловмисники на меті змінити курс корабля або спричинити катастрофу. Водночас адвокат затриманого наполягає, що версія про російське втручання є перебільшеною і розслідування згодом спростує побоювання преси.

Після ретельної перевірки фахівцями розвідки та вилучення доказів судно визнали безпечним і дозволили йому повернутися до рейсів.

