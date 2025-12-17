Спецслужби Франції розслідують диверсію на пасажирському поромі: підозрюють іноземне втручання

$42.180.06
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 11536 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 11253 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 11954 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 14481 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 18035 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 16601 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27027 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 45736 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 37895 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Популярнi новини
До Сенату США внесли законопроєкт про санкції щодо нафти рф - Стефанішина17 грудня, 03:36 • 5764 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа17 грудня, 04:37 • 23207 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 12889 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 21791 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto09:06 • 7268 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 21995 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 38972 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 53327 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 54815 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 2022 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 13026 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 53241 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 70505 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 69946 перегляди
Спецслужби Франції розслідують диверсію на пасажирському поромі: підозрюють іноземне втручання

Київ • УНН

 • 136 перегляди

У Франції розслідують інцидент з виявленням шкідливого програмного забезпечення на пасажирському поромі Fantastic у порту Сет. За підозрою в кібератаці заарештовано громадянина Латвії.

Спецслужби Франції розслідують диверсію на пасажирському поромі: підозрюють іноземне втручання
Фото: DGSI

Французька розвідка DGSI розпочала розслідування безпрецедентного інциденту в порту Сет, де на пасажирському поромі Fantastic виявили шкідливе програмне забезпечення. Йдеться про "троян віддаленого доступу" (RAT), який дозволяв хакерам дистанційно керувати операційними системами судна, на борту якого перебувало понад 2000 пасажирів. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

За підозрою у причетності до кібератаки заарештовано громадянина Латвії, який входив до складу екіпажу. Французька прокуратура офіційно висунула звинувачення в атаці організованою групою в інтересах іноземної держави. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс назвав справу надзвичайно серйозною, натякнувши, що за такими діями часто стоїть росія, хоча офіційно країну-агресора поки не названо.

Британця, який скоїв наїзд на натовп фанатів у Ліверпулі, засудили до 21 року ув'язнення16.12.25, 17:27 • 2910 переглядiв

Операцію вдалося реалізувати завдяки тісній міжнародній співпраці, адже обшуки проходили одночасно у Франції та Латвії за підтримки Євроюсту. Наразі слідчі з'ясовують, чи мали зловмисники на меті змінити курс корабля або спричинити катастрофу. Водночас адвокат затриманого наполягає, що версія про російське втручання є перебільшеною і розслідування згодом спростує побоювання преси.

Після ретельної перевірки фахівцями розвідки та вилучення доказів судно визнали безпечним і дозволили йому повернутися до рейсів. 

Затримано підозрюваного в теракті на ярмарку в Магдебурзі16.12.25, 00:44 • 11243 перегляди

Степан Гафтко

