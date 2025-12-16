$42.190.08
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 29968 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у Новоросійську
15 грудня, 15:05 • 30230 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угоди
15 грудня, 14:54 • 24958 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
15 грудня, 14:20 • 23272 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 37343 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання
15 грудня, 12:05 • 22574 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 22315 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 22499 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривача
15 грудня, 09:35 • 22918 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Затримано підозрюваного в теракті на ярмарку в Магдебурзі

Київ • УНН

 • 56 перегляди

У Німеччині затримали 21-річного чоловіка з Центральної Азії, підозрюваного в підготовці теракту на різдвяному ярмарку в Магдебурзі. Він планував наїхати автомобілем на натовп людей, його буде депортовано.

Затримано підозрюваного в теракті на ярмарку в Магдебурзі

У Німеччині затримали 21-річного чоловіка з Центральної Азії, підозрюваного в підготовці наїзду на натовп на різдвяному ярмарку в Магдебурзі. Його планування могло мати ісламістську мотивацію, а затриманого збираються депортувати. Про це інформує DW з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Магдебурга, передає УНН.

У Німеччині затримали підозрюваного в підготовці теракту на різдвяному ярмарку в Магдебурзі. Його буде депортовано 

- йдеться у дописі.

У відомстві повідомили, що 21-річний чоловік із Центральної Азії планував наїхати автомобілем на натовп людей.

Зазначається, що мотиви його планів могли мати ісламістське підґрунтя. Влада не розкривала деталей, щоб не ускладнити процес депортації затриманого.

Нагадаємо

У Баварії затримали п'ятьох осіб, підозрюваних у підготовці потенційної атаки на різдвяний ярмарок у районі Дінгольфінг-Ландау. 56-річний громадянин Єгипту закликав до атаки за допомогою автомобіля, а троє марокканців та сирієць погодилися брати участь.

