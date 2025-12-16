Затримано підозрюваного в теракті на ярмарку в Магдебурзі
Київ • УНН
У Німеччині затримали 21-річного чоловіка з Центральної Азії, підозрюваного в підготовці теракту на різдвяному ярмарку в Магдебурзі. Він планував наїхати автомобілем на натовп людей, його буде депортовано.
У Німеччині затримали 21-річного чоловіка з Центральної Азії, підозрюваного в підготовці наїзду на натовп на різдвяному ярмарку в Магдебурзі. Його планування могло мати ісламістську мотивацію, а затриманого збираються депортувати. Про це інформує DW з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Магдебурга, передає УНН.
У відомстві повідомили, що 21-річний чоловік із Центральної Азії планував наїхати автомобілем на натовп людей.
Зазначається, що мотиви його планів могли мати ісламістське підґрунтя. Влада не розкривала деталей, щоб не ускладнити процес депортації затриманого.
У Баварії затримали п'ятьох осіб, підозрюваних у підготовці потенційної атаки на різдвяний ярмарок у районі Дінгольфінг-Ландау. 56-річний громадянин Єгипту закликав до атаки за допомогою автомобіля, а троє марокканців та сирієць погодилися брати участь.