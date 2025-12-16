$42.190.08
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 29957 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05 • 30223 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
15 декабря, 14:54 • 24953 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
15 декабря, 14:20 • 23268 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 37336 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 22573 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 22315 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 22499 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 22918 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Рубрики
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Задержан подозреваемый в теракте на ярмарке в Магдебурге

Киев • УНН

 • 56 просмотра

В Германии задержали 21-летнего мужчину из Центральной Азии, подозреваемого в подготовке теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге. Он планировал наехать автомобилем на толпу людей, его будет депортировано.

Задержан подозреваемый в теракте на ярмарке в Магдебурге

В Германии задержали 21-летнего мужчину из Центральной Азии, подозреваемого в подготовке наезда на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Его планирование могло иметь исламистскую мотивацию, а задержанного собираются депортировать. Об этом информирует DW со ссылкой на Министерство внутренних дел Магдебурга, передает УНН.

В Германии задержали подозреваемого в подготовке теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге. Он будет депортирован 

- говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что 21-летний мужчина из Центральной Азии планировал наехать автомобилем на толпу людей.

Отмечается, что мотивы его планов могли иметь исламистскую подоплеку. Власти не раскрывали деталей, чтобы не усложнить процесс депортации задержанного.

Напомним

В Баварии задержали пять человек, подозреваемых в подготовке потенциальной атаки на рождественскую ярмарку в районе Дингольфинг-Ландау. 56-летний гражданин Египта призывал к атаке с помощью автомобиля, а трое марокканцев и сириец согласились участвовать.

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧПНовости Мира
Новый год
Дорожно-транспортное происшествие
Германия