Задержан подозреваемый в теракте на ярмарке в Магдебурге

В Германии задержали подозреваемого в подготовке теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге. Он будет депортирован - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что 21-летний мужчина из Центральной Азии планировал наехать автомобилем на толпу людей.

Отмечается, что мотивы его планов могли иметь исламистскую подоплеку. Власти не раскрывали деталей, чтобы не усложнить процесс депортации задержанного.

В Баварии задержали пять человек, подозреваемых в подготовке потенциальной атаки на рождественскую ярмарку в районе Дингольфинг-Ландау. 56-летний гражданин Египта призывал к атаке с помощью автомобиля, а трое марокканцев и сириец согласились участвовать.