Макрон объявил о строительстве нового авианосца для Франции, несмотря на бюджетный кризис

$42.340.00
49.590.00
ukenru
20:13 • 352 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 11938 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 22117 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 23694 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 38067 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 65657 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 71600 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 43863 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 37184 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 38913 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.4м/с
94%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россияне будут встречать 2026 год в режиме жесткой экономии - разведка21 декабря, 10:37 • 10087 просмотра
Зеленский заявил о необходимости консультаций с европейскими партнерами после работы украинской команды в США21 декабря, 10:52 • 7142 просмотра
Над Черным морем заметили новейший американский самолет-разведчик - Крымский ветерPhoto21 декабря, 13:13 • 12605 просмотра
В Хорватии и Румынии зафиксировали случаи лепры: власти уверяют, что риска распространения нет21 декабря, 13:14 • 5314 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 14742 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 14851 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 39460 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 71600 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 110185 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 80485 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Марк Рютте
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Государственная граница Украины
Румыния
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 15702 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 17720 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 30013 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 50842 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 35689 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Хранитель
Техника
Отопление
Золото

Макрон объявил о строительстве нового авианосца для Франции, несмотря на бюджетный кризис

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о старте программы создания авианосца нового поколения (PANG), который должен заменить «Шарль де Голль» в 2038 году. Проект стоимостью 10 миллиардов евро будет реализовываться Naval Group SA, привлекая сотни предприятий, несмотря на финансовую неопределенность в стране.

Макрон объявил о строительстве нового авианосца для Франции, несмотря на бюджетный кризис
Авианосец "Шарль де Голль", который в 2038 году заменят новым судном. Фото: Reuters

Франция официально начинает реализацию масштабной программы по созданию авианосца нового поколения (PANG). Президент Эммануэль Макрон подтвердил старт проекта, несмотря на финансовую неопределенность в стране и споры относительно государственных расходов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Выступая перед военными в Абу-Даби, французский лидер отметил стратегическую важность авианосца не только для обороны, но и для промышленного сектора. По словам президента, заказ загрузит работой сотни предприятий по всей стране.

Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ17.12.25, 09:35 • 24412 просмотров

Решение о запуске этой масштабной программы было принято на этой неделе. непосредственно поддержит нашу экономику и ее 800 поставщиков, 80% из которых – это малые и средние компании 

– сказал Макрон. 

Новый корабль должен заменить действующий авианосец "Шарль де Голль" в 2038 году. Основным разработчиком выступает Naval Group SA. Хотя стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов евро, Макрон настаивает на его реализации, несмотря на призывы части законодателей отложить строительство из-за дефицита бюджета.

Сейчас правительство ищет юридические механизмы для финансирования оборонных нужд, поскольку основные бюджетные решения отложены до января. В понедельник Кабинет министров представит специальный законопроект, который позволит обеспечить критические расходы в условиях политического кризиса.

Будущее европейского истребителя FCAS под вопросом: проект на €100 миллиардов на грани краха16.12.25, 21:56 • 4993 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Абу-Даби
Франция
Украина