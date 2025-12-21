Макрон объявил о строительстве нового авианосца для Франции, несмотря на бюджетный кризис
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о старте программы создания авианосца нового поколения (PANG), который должен заменить «Шарль де Голль» в 2038 году. Проект стоимостью 10 миллиардов евро будет реализовываться Naval Group SA, привлекая сотни предприятий, несмотря на финансовую неопределенность в стране.
Франция официально начинает реализацию масштабной программы по созданию авианосца нового поколения (PANG). Президент Эммануэль Макрон подтвердил старт проекта, несмотря на финансовую неопределенность в стране и споры относительно государственных расходов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Выступая перед военными в Абу-Даби, французский лидер отметил стратегическую важность авианосца не только для обороны, но и для промышленного сектора. По словам президента, заказ загрузит работой сотни предприятий по всей стране.
Решение о запуске этой масштабной программы было принято на этой неделе. непосредственно поддержит нашу экономику и ее 800 поставщиков, 80% из которых – это малые и средние компании
Новый корабль должен заменить действующий авианосец "Шарль де Голль" в 2038 году. Основным разработчиком выступает Naval Group SA. Хотя стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов евро, Макрон настаивает на его реализации, несмотря на призывы части законодателей отложить строительство из-за дефицита бюджета.
Сейчас правительство ищет юридические механизмы для финансирования оборонных нужд, поскольку основные бюджетные решения отложены до января. В понедельник Кабинет министров представит специальный законопроект, который позволит обеспечить критические расходы в условиях политического кризиса.
