Макрон оголосив про будівництво нового авіаносця для Франції попри бюджетну кризу
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про старт програми створення авіаносця нового покоління (PANG), який має замінити «Шарль де Голль» у 2038 році. Проєкт вартістю 10 мільярдів євро реалізовуватиметься Naval Group SA, залучаючи сотні підприємств, попри фінансову невизначеність у країні.
Франція офіційно розпочинає реалізацію масштабної програми зі створення авіаносця нового покоління (PANG). Президент Еммануель Макрон підтвердив старт проєкту, попри фінансову невизначеність у країні та суперечки щодо державних витрат. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Виступаючи перед військовими в Абу-Дабі, французький лідер наголосив на стратегічній важливості авіаносця не лише для оборони, а й для промислового сектору. За словами президента, замовлення завантажить роботою сотні підприємств по всій країні.
Рішення про запуск цієї масштабної програми було прийнято цього тижня. безпосередньо підтримає нашу економіку та її 800 постачальників, 80% з яких – це малі та середні компанії
Новий корабель має замінити діючий авіаносець "Шарль де Голль" у 2038 році. Основним розробником виступає Naval Group SA. Хоча вартість проєкту оцінюють у 10 мільярдів євро, Макрон наполягає на його реалізації, попри заклики частини законодавців відкласти будівництво через дефіцит бюджету.
Наразі уряд шукає юридичні механізми для фінансування оборонних потреб, оскільки основні бюджетні рішення відкладені до січня. У понеділок Кабінет міністрів представить спеціальний законопроєкт, що дозволить забезпечити критичні витрати в умовах політичної кризи.
