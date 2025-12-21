Макрон оголосив про будівництво нового авіаносця для Франції попри бюджетну кризу

$42.340.00
49.590.00
ukenru
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 11395 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 21184 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 22980 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 37335 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 65072 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 70983 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 43679 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 37073 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 38700 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 43988 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.2м/с
94%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росіяни зустрічатимуть 2026 рік у режимі жорсткої економії - розвідка21 грудня, 10:37 • 9268 перегляди
Зеленський заявив про необхідність консультацій з європейськими партнерами після роботи української команди в США21 грудня, 10:52 • 6284 перегляди
Над Чорним морем помітили новітній американський літак-розвідник - Кримський вітерPhoto21 грудня, 13:13 • 12094 перегляди
У Хорватії та Румунії зафіксували випадки лепри: влада запевняє, що ризику поширення немає21 грудня, 13:14 • 4480 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto14:01 • 14031 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto14:01 • 14063 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 39009 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 70981 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 109718 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 80130 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Марк Рютте
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Одеська область
Румунія
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 15534 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 17517 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 29810 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 50243 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 35520 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
The Guardian
Техніка
Опалення
Золото

Макрон оголосив про будівництво нового авіаносця для Франції попри бюджетну кризу

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про старт програми створення авіаносця нового покоління (PANG), який має замінити «Шарль де Голль» у 2038 році. Проєкт вартістю 10 мільярдів євро реалізовуватиметься Naval Group SA, залучаючи сотні підприємств, попри фінансову невизначеність у країні.

Макрон оголосив про будівництво нового авіаносця для Франції попри бюджетну кризу
Авіаносець "Шарль де Голль", який у 2038 році замінять новим судном. Фото: Reuters

Франція офіційно розпочинає реалізацію масштабної програми зі створення авіаносця нового покоління (PANG). Президент Еммануель Макрон підтвердив старт проєкту, попри фінансову невизначеність у країні та суперечки щодо державних витрат. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Виступаючи перед військовими в Абу-Дабі, французький лідер наголосив на стратегічній важливості авіаносця не лише для оборони, а й для промислового сектору. За словами президента, замовлення завантажить роботою сотні підприємств по всій країні.

Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ17.12.25, 09:35 • 24411 переглядiв

Рішення про запуск цієї масштабної програми було прийнято цього тижня. безпосередньо підтримає нашу економіку та її 800 постачальників, 80% з яких – це малі та середні компанії 

– сказав Макрон. 

Новий корабель має замінити діючий авіаносець "Шарль де Голль" у 2038 році. Основним розробником виступає Naval Group SA. Хоча вартість проєкту оцінюють у 10 мільярдів євро, Макрон наполягає на його реалізації, попри заклики частини законодавців відкласти будівництво через дефіцит бюджету.

Наразі уряд шукає юридичні механізми для фінансування оборонних потреб, оскільки основні бюджетні рішення відкладені до січня. У понеділок Кабінет міністрів представить спеціальний законопроєкт, що дозволить забезпечити критичні витрати в умовах політичної кризи.

Майбутнє європейського винищувача FCAS під питанням: проєкт на €100 мільярдів на межі краху16.12.25, 21:56 • 4991 перегляд

Степан Гафтко

Новини Світу
Державний бюджет
Війна в Україні
Bloomberg
Абу-Дабі
Франція
Україна