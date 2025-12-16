Майбутнє європейського винищувача FCAS під питанням: проєкт на €100 мільярдів на межі краху

Фото: Reuters

Амбітна програма створення винищувача п'ятого покоління FCAS, над якою спільно працюють Франція, Німеччина та Іспанія, опинилася у глибокій кризі. Джерела повідомляють, що реалізація проєкту зараз є "дуже малоймовірною" через стратегічні розбіжності між Парижем та Берліном. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Минулого тижня зустріч міністрів оборони трьох країн не принесла очікуваного прориву. Замість того, щоб оголосити про перехід до наступного етапу на саміті ЄС у Брюсселі, сторони знову зайшли у глухий кут.

Німеччина планує замовити у США 15 винищувачів F-35 на суму 2,5 млрд євро

За даними трьох поінформованих джерел, остаточне рішення, яке Німеччина прагнула ухвалити до кінця 2025 року, ймовірно, буде відкладено на 2026 рік.

Dassault проти Airbus: боротьба за лідерство

Головним каменем спотикання залишається конфлікт інтересів між промисловими гігантами. Французький підрядник Dassault наполягає на своїй провідній ролі у проєкті, що категорично не влаштовує німецьку сторону в особі корпорації Airbus. Крім того, країни не можуть дійти згоди щодо ключових компонентів системи:

Створення спільної "бойової хмари".

Розробки супроводжувальних систем безпілотників.

Різні потреби – різні літаки

Фундаментальна проблема полягає у відмінності військових доктрин. Франції потрібен багатоцільовий винищувач, здатний базуватися на авіаносцях та нести ядерне озброєння. Водночас Німеччина не має авіаносного флоту і вже зробила ставку на американські F-35 для виконання ядерних місій НАТО.

Іспанія відмовилась від закупівлі новітніх F-35: замінять європейськими винищувачами

Майбутнє програми залежить від того, чи готова Німеччина переглянути свою залежність від імпорту зброї зі США – заявив керівник Dassault, натякаючи на закупівлі Берліном американських технологій замість підтримки європейських розробок.

Проєкт FCAS мав замінити винищувачі Rafale та Eurofighter до 2040 року, ставши основою повітряної безпеки Європи. Проте зараз експерти все частіше говорять про можливий розпад альянсу, що може стати серйозним ударом по оборонній автономії Євросоюзу.

