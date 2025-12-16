Майбутнє європейського винищувача FCAS під питанням: проєкт на €100 мільярдів на межі краху

$42.250.05
49.650.19
ukenru
17:02 • 5658 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 12775 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 13603 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 17357 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 17846 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 22324 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 23955 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 23883 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 28603 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24100 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.6м/с
90%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 34600 перегляди
Зеленський: росія щомісяця втрачає близько 30 000 солдатів на фронті16 грудня, 10:40 • 11858 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика16 грудня, 12:00 • 17831 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 29524 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 15825 перегляди
Публікації
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 15956 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 29685 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 34757 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 75438 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 70299 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Ніколя Саркозі
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Нідерланди
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 44344 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 61332 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 61233 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 64825 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 99569 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
IRIS-T
TikTok

Майбутнє європейського винищувача FCAS під питанням: проєкт на €100 мільярдів на межі краху

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Програма створення винищувача п'ятого покоління FCAS між Францією, Німеччиною та Іспанією опинилася у глибокій кризі через стратегічні розбіжності. Реалізація проєкту зараз є "дуже малоймовірною", а рішення щодо нього, ймовірно, буде відкладено на 2026 рік.

Майбутнє європейського винищувача FCAS під питанням: проєкт на €100 мільярдів на межі краху
Фото: Reuters

Амбітна програма створення винищувача п'ятого покоління FCAS, над якою спільно працюють Франція, Німеччина та Іспанія, опинилася у глибокій кризі. Джерела повідомляють, що реалізація проєкту зараз є "дуже малоймовірною" через стратегічні розбіжності між Парижем та Берліном. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Минулого тижня зустріч міністрів оборони трьох країн не принесла очікуваного прориву. Замість того, щоб оголосити про перехід до наступного етапу на саміті ЄС у Брюсселі, сторони знову зайшли у глухий кут. 

Німеччина планує замовити у США 15 винищувачів F-35 на суму 2,5 млрд євро21.10.25, 07:18 • 4173 перегляди

За даними трьох поінформованих джерел, остаточне рішення, яке Німеччина прагнула ухвалити до кінця 2025 року, ймовірно, буде відкладено на 2026 рік.

Dassault проти Airbus: боротьба за лідерство

Головним каменем спотикання залишається конфлікт інтересів між промисловими гігантами. Французький підрядник Dassault наполягає на своїй провідній ролі у проєкті, що категорично не влаштовує німецьку сторону в особі корпорації Airbus. Крім того, країни не можуть дійти згоди щодо ключових компонентів системи:

  • Створення спільної "бойової хмари".
    • Розробки супроводжувальних систем безпілотників.

      Різні потреби – різні літаки

      Фундаментальна проблема полягає у відмінності військових доктрин. Франції потрібен багатоцільовий винищувач, здатний базуватися на авіаносцях та нести ядерне озброєння. Водночас Німеччина не має авіаносного флоту і вже зробила ставку на американські F-35 для виконання ядерних місій НАТО.

      Іспанія відмовилась від закупівлі новітніх F-35: замінять європейськими винищувачами06.08.25, 16:12 • 3245 переглядiв

      Майбутнє програми залежить від того, чи готова Німеччина переглянути свою залежність від імпорту зброї зі США 

      – заявив керівник Dassault, натякаючи на закупівлі Берліном американських технологій замість підтримки європейських розробок.

      Проєкт FCAS мав замінити винищувачі Rafale та Eurofighter до 2040 року, ставши основою повітряної безпеки Європи. Проте зараз експерти все частіше говорять про можливий розпад альянсу, що може стати серйозним ударом по оборонній автономії Євросоюзу.

      Берлін і Париж вимагають від оборонних компаній якнайшвижше узгодити майбутнє винищувача FCAS21.11.25, 21:08 • 5458 переглядiв

      Степан Гафтко

      ПолітикаНовини Світу
      Ядерна зброя
      Техніка
      Dassault Rafale
      Airbus
      Eurofighter Typhoon
      Lockheed Martin F-35 Lightning II
      Reuters
      НАТО
      Європейський Союз
      Брюссель
      Франція
      Іспанія