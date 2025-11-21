Берлін і Париж вимагають від оборонних компаній якнайшвижше узгодити майбутнє винищувача FCAS
Київ • УНН
Німеччина та Франція встановили дедлайн до 18 грудня для авіаційних концернів щодо програми FCAS/SCAF. Проєкт, який має замінити винищувачі Rafale та Eurofighter після 2040 року, стикається з конфліктами щодо розподілу робіт та прав інтелектуальної власності.
Берлін і Париж посилюють тиск на оборонні компанії, вимагаючи до середини грудня узгодити майбутнє проблемного проєкту винищувача FCAS, який уже кілька років буксує через суперечки та затримки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Німеччина та Франція дали авіаційним концернам дедлайн – до 18 грудня вони мають виробити спільне рішення щодо програми FCAS/SCAF, повідомили Reuters два обізнані джерела.
Висока ефективність: українські пілоти F-16 та Mirage-2000 нейтралізували понад 1600 цілей рф19.11.25, 14:11 • 3541 перегляд
У проєкті беруть участь Dassault, Airbus та Indra, що представляють відповідно Францію, Німеччину та Іспанію. FCAS має стати заміною для винищувачів Rafale та Eurofighter після 2040 року, однак із моменту запуску у 2017-му система стикається з конфліктами щодо розподілу робіт та прав інтелектуальної власності.
За словами джерел, нині на столі – радикальні сценарії: від повного згортання програми до серйозного скорочення, включно з можливим виключенням розробки спільного винищувача. Остаточне політичне рішення канцлер Фрідріх Мерц та президент Еммануель Макрон планують ухвалити до кінця року.
Індійський винищувач розбився під час демонстраційного польоту на авіасалоні в Дубаї: пілот загинув21.11.25, 15:58 • 2038 переглядiв
Політичний процес неодноразово перекладав відповідальність від канцлера та президента до міністрів, а потім назад до міністерств та закупівельних агентств. Французька політика стала більш нестабільною і тепер компроміс має знайти саме промисловість
Берлін, своєю чергою, звинувачує Dassault у блокуванні наступного етапу робіт та прагненні отримати домінуючу роль у програмі. За даними джерел, Франція вимагала близько 80% обсягу робіт, хоча Dassault це заперечує. Друге джерело вказує, що ВПС трьох країн уже синхронізували свої вимоги до майбутнього винищувача.
Трамп: США продаватимуть винищувачі F-35 Саудівській Аравії 18.11.25, 02:27 • 5231 перегляд