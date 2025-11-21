Берлін і Париж вимагають від оборонних компаній якнайшвижше узгодити майбутнє винищувача FCAS

$42.150.06
48.520.22
ukenru
19:13 • 4032 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
16:45 • 11679 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23 • 16101 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14 • 16019 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05 • 20413 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
14:48 • 15378 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 16892 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 16578 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 33505 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22 • 20492 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.4м/с
93%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 30113 перегляди
Народила дитину та залишила її біля смітника: поліція почала розслідування щодо 15-річної жительки Житомира21 листопада, 11:09 • 10496 перегляди
"Від слів до справ": Кравченко повідомив про викриття у межах міжнародної співпраці схеми наживи шахраїв на громадянах ЄС на близько $250 тисячVideo21 листопада, 11:25 • 12434 перегляди
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини21 листопада, 12:55 • 16474 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo17:13 • 12288 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 10000 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo17:13 • 12306 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
16:05 • 20426 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 33511 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 32699 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 10000 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 30129 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 44723 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 46903 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 60435 перегляди
Актуальне
Техніка
Fox News
Dassault Rafale
Eurofighter Typhoon
Дипломатка

Берлін і Париж вимагають від оборонних компаній якнайшвижше узгодити майбутнє винищувача FCAS

Київ • УНН

 • 868 перегляди

Німеччина та Франція встановили дедлайн до 18 грудня для авіаційних концернів щодо програми FCAS/SCAF. Проєкт, який має замінити винищувачі Rafale та Eurofighter після 2040 року, стикається з конфліктами щодо розподілу робіт та прав інтелектуальної власності.

Берлін і Париж вимагають від оборонних компаній якнайшвижше узгодити майбутнє винищувача FCAS
Фото: Dassault Aviation

Берлін і Париж посилюють тиск на оборонні компанії, вимагаючи до середини грудня узгодити майбутнє проблемного проєкту винищувача FCAS, який уже кілька років буксує через суперечки та затримки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Німеччина та Франція дали авіаційним концернам дедлайн – до 18 грудня вони мають виробити спільне рішення щодо програми FCAS/SCAF, повідомили Reuters два обізнані джерела. 

Висока ефективність: українські пілоти F-16 та Mirage-2000 нейтралізували понад 1600 цілей рф19.11.25, 14:11 • 3541 перегляд

У проєкті беруть участь Dassault, Airbus та Indra, що представляють відповідно Францію, Німеччину та Іспанію. FCAS має стати заміною для винищувачів Rafale та Eurofighter після 2040 року, однак із моменту запуску у 2017-му система стикається з конфліктами щодо розподілу робіт та прав інтелектуальної власності.

Фото: Airbas
Фото: Airbas

За словами джерел, нині на столі – радикальні сценарії: від повного згортання програми до серйозного скорочення, включно з можливим виключенням розробки спільного винищувача. Остаточне політичне рішення канцлер Фрідріх Мерц та президент Еммануель Макрон планують ухвалити до кінця року.

Індійський винищувач розбився під час демонстраційного польоту на авіасалоні в Дубаї: пілот загинув21.11.25, 15:58 • 2038 переглядiв

Політичний процес неодноразово перекладав відповідальність від канцлера та президента до міністрів, а потім назад до міністерств та закупівельних агентств. Французька політика стала більш нестабільною і тепер компроміс має знайти саме промисловість 

– повідомили Reuters джерела.
Фото: MDBA
Фото: MDBA

Берлін, своєю чергою, звинувачує Dassault у блокуванні наступного етапу робіт та прагненні отримати домінуючу роль у програмі. За даними джерел, Франція вимагала близько 80% обсягу робіт, хоча Dassault це заперечує. Друге джерело вказує, що ВПС трьох країн уже синхронізували свої вимоги до майбутнього винищувача.

Трамп: США продаватимуть винищувачі F-35 Саудівській Аравії 18.11.25, 02:27 • 5231 перегляд

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Сутички
Dassault Rafale
Airbus
Eurofighter Typhoon
Reuters
Емманюель Макрон
Париж
Франція
Іспанія
Німеччина
Берлін