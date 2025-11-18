Трамп: США продаватимуть винищувачі F-35 Саудівській Аравії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про намір схвалити продаж винищувачів F-35 Саудівській Аравії. Про це він сказав 17 листопада у Білому домі напередодні зустрічі з наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом, інформує УНН з посиланням на агенцію Reuters.

Я скажу, що ми це зробимо. Ми продаватимемо F-35 - заявив Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Планується передача 48 літаків, угода на мільярди доларів уже пройшла ключовий етап погодження в Пентагоні. Саудівська Аравія прагне модернізувати свої ВПС і протидіяти загрозам з боку Ірану, домагаючись доступу до цих винищувачів протягом багатьох років.

Продаж F-35 Ер-Ріяду стане значною зміною американської політики та може вплинути на військовий баланс на Близькому Сході, зокрема на принцип "якісної військової переваги" Ізраїлю, який гарантує, що Ізраїль отримує найсучаснішу зброю перш ніж інші держави регіону. Ізраїль є єдиною країною на Близькому Сході, що вже майже десять років має F-35 і створив кілька ескадрилей цих літаків.

Адміністрація Трампа схвалила продаж Німеччині систем ППО на 3,5 млрд доларів

Угода може зустріти опір у Конгресі США, де частина законодавців виступає проти поглиблення військової співпраці з Ер-Ріядом, особливо після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у 2018 році.

Попередня адміністрація Байдена також розглядала можливість передачі F-35 Саудівській Аравії в рамках ширшої дипломатичної угоди, що передбачала нормалізацію відносин між Ер-Ріядом та Ізраїлем, проте тоді процес не просунувся.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть продати винищувачі F-35 Саудівській Аравії під час візиту кронпринца Мухаммеда бін Салмана до Білого дому у вівторок, 18 листопада. Угоди включатимуть можливий контракт на F-35 та імпорт СПГ, а також обговорення доступу до чипів ШІ та ядерних технологій.

