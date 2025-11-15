Адміністрація Трампа схвалила продаж Німеччині систем ППО на 3,5 млрд доларів
Київ • УНН
Адміністрація президента США Дональда Трампа погодила продаж Німеччині систем протиповітряної оборони на 3,5 млрд доларів. Берлін запросив 173 ракети Standard Missile 6 (SM-6) Block I та 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC, а також супутнє обладнання.
Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа погодила ймовірний продаж систем протиповітряної оборони на 3,5 млрд доларів для Німеччини, яка активно посилює свій оборонний потенціал. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.
Деталі
За даними Агентства з питань оборонної безпеки та співробітництва (DSCA) Берлін запросив придбати:
- 173 ракет Standard Missile 6 (SM-6) Block I і 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC, обидві вироблені компаній RTX;
- також країна запросила супутнє обладнання.
Цей продаж допоможе Німеччині реагувати на "поточні та майбутні загрози шляхом надання інтегрованих можливостей протиповітряної та протиракетної оборони, які можна буде розгорнути за допомогою її майбутніх надводних бойових літаків класу F127, оснащених системою гармати Aegis
Зазначається, що уряд Німеччини та оборонні підрядники, які виробляють ці системи, ще мають домовитися про умови контракту. Крім того, Конгрес США може заблокувати продаж.
Як пише видання, чиновники США підштовхують членів НАТО взяти на себе більшу відповідальність за оборону континентів включно з постачанням зброї Україні.
Німеччина виділяє 11,5 млрд євро Україні на 2026 рік: деталі узгодженого Бундестагом бюджету 14.11.25, 10:23 • 3190 переглядiв
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус планує замовити ще 15 американських винищувачів F-35A на суму близько 2,5 млрд євро, про що йдеться у секретних документах міністерства для бюджетного комітету Бундестагу.
Німеччина виділяє 150 мільйонів євро на американське озброєння для України15.11.25, 04:21 • 4208 переглядiв