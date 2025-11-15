$42.060.00
Адміністрація Трампа схвалила продаж Німеччині систем ППО на 3,5 млрд доларів

Київ

 • 3286 перегляди

Адміністрація президента США Дональда Трампа погодила продаж Німеччині систем протиповітряної оборони на 3,5 млрд доларів. Берлін запросив 173 ракети Standard Missile 6 (SM-6) Block I та 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC, а також супутнє обладнання.

Адміністрація Трампа схвалила продаж Німеччині систем ППО на 3,5 млрд доларів

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа погодила ймовірний продаж систем протиповітряної оборони на 3,5 млрд доларів для Німеччини, яка активно посилює свій оборонний потенціал. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За даними Агентства з питань оборонної безпеки та співробітництва (DSCA) Берлін запросив придбати:

  • 173 ракет Standard Missile 6 (SM-6) Block I і 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC, обидві вироблені компаній RTX;
    • також країна запросила супутнє обладнання.

      Цей продаж допоможе Німеччині реагувати на "поточні та майбутні загрози шляхом надання інтегрованих можливостей протиповітряної та протиракетної оборони, які можна буде розгорнути за допомогою її майбутніх надводних бойових літаків класу F127, оснащених системою гармати Aegis

      - йдеться в заяві DSCA.

      Зазначається, що уряд Німеччини та оборонні підрядники, які виробляють ці системи, ще мають домовитися про умови контракту. Крім того, Конгрес США може заблокувати продаж.

      Як пише видання, чиновники США підштовхують членів НАТО взяти на себе більшу відповідальність за оборону континентів включно з постачанням зброї Україні.

      Нагадаємо

      Раніше повідомлялося, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус планує замовити ще 15 американських винищувачів F-35A на суму близько 2,5 млрд євро, про що йдеться у секретних документах міністерства для бюджетного комітету Бундестагу.

      Віта Зеленецька

