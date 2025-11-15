Администрация Трампа одобрила продажу Германии систем ПВО на 3,5 млрд долларов
Киев • УНН
Администрация президента США Дональда Трампа согласовала продажу Германии систем противовоздушной обороны на 3,5 млрд долларов. Берлин запросил 173 ракеты Standard Missile 6 (SM-6) Block I и 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC, а также сопутствующее оборудование.
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа согласовала вероятную продажу систем противовоздушной обороны на 3,5 млрд долларов для Германии, которая активно усиливает свой оборонный потенциал. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.
Детали
По данным Агентства по вопросам оборонной безопасности и сотрудничества (DSCA) Берлин запросил приобрести:
- 173 ракеты Standard Missile 6 (SM-6) Block I и 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC, обе произведены компанией RTX;
- также страна запросила сопутствующее оборудование.
Эта продажа поможет Германии реагировать на "текущие и будущие угрозы путем предоставления интегрированных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, которые можно будет развернуть с помощью ее будущих надводных боевых самолетов класса F127, оснащенных системой орудия Aegis
Отмечается, что правительство Германии и оборонные подрядчики, производящие эти системы, еще должны договориться об условиях контракта. Кроме того, Конгресс США может заблокировать продажу.
Как пишет издание, чиновники США подталкивают членов НАТО взять на себя большую ответственность за оборону континентов, включая поставки оружия Украине.
Напомним
Ранее сообщалось, что министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует заказать еще 15 американских истребителей F-35A на сумму около 2,5 млрд евро, о чем говорится в секретных документах министерства для бюджетного комитета Бундестага.
