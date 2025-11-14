Германия выделяет Украине 11,5 млрд евро на 2026 год: детали согласованного Бундестагом бюджета
Киев • УНН
Бюджетный комитет Бундестага согласовал федеральный бюджет на 2026 год, увеличив помощь Украине до 11,5 миллиарда евро. Эти средства предназначены для артиллерии, беспилотников, бронетехники и замены ракетных комплексов Patriot.
Министерство финансов Германии, согласовав федеральный бюджет, увеличило помощь Украине на 3 миллиарда евро. Передает УНН со ссылкой на DPA, Tagesschau и Welt.
Детали
Бюджетный комитет ФРГ утвердил федеральный бюджет почти на 525 миллиардов евро. Ответственный комитет одобрил пересмотренный вариант проекта бюджета Германии на 2026 год рано сегодня утром, после 15-часового совещания по согласованию
Наибольшее изменение, по данным немецких СМИ, было предложено в вопросе помощи Украине. Министерство финансов подтвердило 3-миллиардное увеличение суммы, которая должна быть направлена на артиллерию, беспилотники, бронетехнику и замену ракетных комплексов Patriot. Таким образом общий пакет помощи Украине от Германии составляет 11,5 миллиарда евро.
По данным Министерства обороны, это крупнейший на сегодняшний день вклад для укрепления страны, подвергшейся нападению со стороны России. Его можно профинансировать, поскольку долговой тормоз для оборонных расходов был ослаблен.
Дополнение
После последних поправок федеральный бюджет ФРГ теперь прогнозирует расходы примерно на 524,5 миллиарда евро, что на 4 миллиарда евро больше, чем первоначально планировалось правительством Германии.
800 миллионов евро пойдет на программу субсидирования домов с климатически чистыми системами отопления, а 50 миллионов евро – на программу реконструкции, соответствующую возрасту и являющуюся безбарьерной.
Сообщается о резкой критике со стороны оппозиции.
Главный эксперт по вопросам бюджета Партии зеленых Себастьян Шефер раскритиковал планы коалиции, отметив следующее:
Бюджет на 2026 год показывает: коалиция ХДС/ХСС-СДПГ не имеет плана на будущее
Политик добавил: "Коалиция злоупотребляет специальным фондом вместо того, чтобы финансировать реальные инвестиции в нашу инфраструктуру и защиту климата".
Эксперт по вопросам бюджета Левой партии Дитмар Барч назвал это крупнейшей мошеннической схемой, которую когда-либо представлял парламенту федеральный министр финансов.
Это перетасовка инвестиций и ускоритель финансовых трудностей штатов и муниципалитетов. .. Основные проблемы заключаются в том, что коалиция стремится к неограниченному перевооружению, оставляя гигантские богатства нетронутыми
Напомним
Правительство Германии планировало увеличить поддержку Украины в обороне до более чем 11,5 миллиарда евро в следующем году. Дополнительные средства предназначены для артиллерии, беспилотников, бронетехники и замены двух ЗРК Patriot.
