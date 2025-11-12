В Германии значительно сократят выплаты для украинцев: что нужно знать
Киев • УНН
Германия планирует сократить выплаты украинским беженцам с 563 евро до 180 евро для тех, кто прибудет после 1 апреля 2025 года. Эти лица будут рассматриваться как просители убежища, теряя особый статус.
В Германии планируют сократить выплаты украинским беженцам с 563 евро до 180 евро. Об этом пишет издание BILD, передает УНН.
Все украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, в будущем будут рассматриваться как лица, ищущие убежища, и соответственно будут получать меньше помощи
Издание отмечает, что "таким образом, после почти четырех лет заканчивается особый статус для беженцев из страны, находящейся в состоянии войны".
Отмечается, что сейчас в Германии проживает 1,1 млн украинцев. Они получают социальную помощь в размере 563 евро в месяц (лица, проживающие самостоятельно).
Кроме того, государство берет на себя расходы на аренду жилья, отопление и т.д. Взамен лица, ищущие убежища, будут получать около 180 евро.
Напомним
Более 51% украинских беженцев в возрасте 20-64 лет, прибывших в Германию с февраля по май 2022 года, нашли работу к лету 2025 года. Это значительно более быстрая интеграция на рынок труда по сравнению с беженцами из других стран, причем уровень занятости вырос более чем в три раза за три года.