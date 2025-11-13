$42.040.02
Молодежь из Украины должна служить своей стране, а не уезжать в Германию - Мерц

Киев • УНН

 • 1286 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал молодых украинцев служить своей стране, а не уезжать в Германию, о чем он попросил Президента Зеленского. Мерц также подтвердил планы правительства отменить право на получение помощи от граждан для беженцев из Украины.

Молодежь из Украины должна служить своей стране, а не уезжать в Германию - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает за то, чтобы молодежь из Украины служила своей стране, а не уезжала в Германию. По словам Мерца, он уже попросил Президента Украины Владимира Зеленского обеспечить это. Об этом пишет издание Welt, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Мерц выступает за то, чтобы молодые мужчины из Украины, в частности, "служили военную службу в своей стране", а не уезжали в Германию. Он сказал, что "попросил президента Зеленского обеспечить это".

"Они нужны в Украине", - сказал Мерц.

Он также подтвердил планы правительства отменить право на получение помощи от граждан для беженцев из Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с канцлером Германии Мерцем о ситуации на фронте и открытии экспортного офиса для украинского оружия в Берлине.

Павел Башинский

