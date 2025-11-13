Молодь із України має служити своїй країни, а не виїжджала до Німеччини - Мерц
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав молодих українців служити своїй країні, а не виїжджати до Німеччини, про що він попросив Президента Зеленського. Мерц також підтвердив плани уряду скасувати право на отримання допомоги від громадян для біженців з України.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступає за те, щоб молодь із України служила своїй країни, а не виїжджала до Німеччини. За словами Мерца, він вже попросив Президента України Володимира Зеленського забезпечити це. Про це пише видання Welt, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, Мерц виступає за те, щоб молоді чоловіки з України, зокрема, "служили військову службу у своїй країні", а не виїжджали до Німеччини. Він сказав, що "попросив президента Зеленського забезпечити це".
"Вони потрібні в Україні", - сказав Мерц.
Він також підтвердив плани уряду скасувати право на отримання допомоги від громадян для біженців з України.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський поговорив із канцлером Німеччини Мерцом про ситуацію на фронті та відкриття експортного офісу для української зброї в Берліні.