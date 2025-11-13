$42.040.02
Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 21012 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52843 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще
13 листопада, 14:39 • 34058 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33794 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об'єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 71300 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42900 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39399 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37432 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33319 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Зеленський обговорив з Мерцом ситуацію на фронті та відкриття експортного офісу української зброї в Берліні

Київ • УНН

 • 2116 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Мерцом, обговоривши ситуацію на фронті та ключові кроки для захисту. Також вони скоординували позиції щодо відкриття експортного офісу для української зброї в Берліні.

Зеленський обговорив з Мерцом ситуацію на фронті та відкриття експортного офісу української зброї в Берліні

Президент України Володимир Зеленський поговорив із канцлером Німеччини Мерцом про ситуацію на фронті та відкриття експортного офісу для української зброї в Берліні, передає УНН.

Говорив із канцлером Німеччини Мерцом. Якраз після поїздки у пункти управління наших бойових бригад і корпусів. Поінформував про ситуацію на фронті зараз, і обговорили, які ключові кроки можуть допомогти нашому захисту. Вдячний Німеччині за підтримку: від початку повномасштабної війни завдяки допомозі Німеччини врятовані тисячі життів наших людей. Особливо цінуємо допомогу системами ППО, оборонними пакетами, підтримку нашої стійкості 

- повідомив Зеленський.

Він також подякував Мерцу за політичну підтримку відкриття експортного офісу для української зброї в Берліні.

Активно працюємо над запуском, будемо в контакті 

- наголосив Зеленський.

Крім того, лідери України та Німеччини скоординували також позиції на європейському треку та у двосторонніх відносинах.

Ціную поради й запевнив, що Україна робитиме все необхідне, щоб зміцнити довіру партнерів. Дякую! 

- резюмував Глава держави.

Нагадаємо

Україна відкриє експортні представництва своєї оборонної промисловості в Берліні та Копенгагені до кінця 2025 року, щоб просувати продаж української зброї, яка є в надлишку або виробляється у співпраці з партнерами. 

Антоніна Туманова

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Копенгаген
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Берлін