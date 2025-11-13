Зеленський обговорив з Мерцом ситуацію на фронті та відкриття експортного офісу української зброї в Берліні

Президент України Володимир Зеленський поговорив із канцлером Німеччини Мерцом про ситуацію на фронті та відкриття експортного офісу для української зброї в Берліні, передає УНН.

Говорив із канцлером Німеччини Мерцом. Якраз після поїздки у пункти управління наших бойових бригад і корпусів. Поінформував про ситуацію на фронті зараз, і обговорили, які ключові кроки можуть допомогти нашому захисту. Вдячний Німеччині за підтримку: від початку повномасштабної війни завдяки допомозі Німеччини врятовані тисячі життів наших людей. Особливо цінуємо допомогу системами ППО, оборонними пакетами, підтримку нашої стійкості

Він також подякував Мерцу за політичну підтримку відкриття експортного офісу для української зброї в Берліні.

Активно працюємо над запуском, будемо в контакті

Крім того, лідери України та Німеччини скоординували також позиції на європейському треку та у двосторонніх відносинах.

Ціную поради й запевнив, що Україна робитиме все необхідне, щоб зміцнити довіру партнерів. Дякую!