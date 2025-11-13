Зеленський обговорив з Мерцом ситуацію на фронті та відкриття експортного офісу української зброї в Берліні
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Мерцом, обговоривши ситуацію на фронті та ключові кроки для захисту. Також вони скоординували позиції щодо відкриття експортного офісу для української зброї в Берліні.
Говорив із канцлером Німеччини Мерцом. Якраз після поїздки у пункти управління наших бойових бригад і корпусів. Поінформував про ситуацію на фронті зараз, і обговорили, які ключові кроки можуть допомогти нашому захисту. Вдячний Німеччині за підтримку: від початку повномасштабної війни завдяки допомозі Німеччини врятовані тисячі життів наших людей. Особливо цінуємо допомогу системами ППО, оборонними пакетами, підтримку нашої стійкості
Він також подякував Мерцу за політичну підтримку відкриття експортного офісу для української зброї в Берліні.
Активно працюємо над запуском, будемо в контакті
Крім того, лідери України та Німеччини скоординували також позиції на європейському треку та у двосторонніх відносинах.
Ціную поради й запевнив, що Україна робитиме все необхідне, щоб зміцнити довіру партнерів. Дякую!
Нагадаємо
Україна відкриє експортні представництва своєї оборонної промисловості в Берліні та Копенгагені до кінця 2025 року, щоб просувати продаж української зброї, яка є в надлишку або виробляється у співпраці з партнерами.
