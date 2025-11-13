Зеленський отримав доповідь від оборонців в районі Степногірська: окупанти намагаються обійти оборонні споруди

Президент Володимир Зеленський на Запоріжжі заслухав доповідь командира 128-ї ОГШБр про оборону в районі Степногірська, і вказав на активізацію штурмових дій окупантів останнім часом, зокрема спроби ворога обійти українські оборонні споруди, використовуючи особливості місцевості, про що Глава держави та в Офісі Президента повідомили у четвер, пише УНН.

Зеленський зустрівся з воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яка обороняє район Степногірська на Запоріжжі.

Як повідомили в Офісі Президента, командир бригади Ігор Бурдейний доповів Главі держави про бойові дії на напрямку.

Багато важливих питань із військовими обговорили. Передусім увага бойовим діям на напрямку, активізації штурмових дій окупантів останнім часом, зокрема спробам ворога обійти наші оборонні споруди, використовуючи особливості місцевості. Окремо говорили про реалізацію програм із закупівлі дронів за власні кошти бригад і за електронні бали в межах програми "Армія дронів.Бонус", та особливості застосування дронів "Вампір"