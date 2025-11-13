$42.040.02
18:55 • 7794 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 21012 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52843 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 34058 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33794 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 71300 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42900 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39399 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37432 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33319 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ірландія
Судан
Зеленський отримав доповідь від оборонців в районі Степногірська: окупанти намагаються обійти оборонні споруди

Київ • УНН

 • 2958 перегляди

Президент Зеленський на Запоріжжі заслухав доповідь командира 128-ї ОГШБр про оборону в районі Степногірська. Він вказав на активізацію штурмових дій окупантів та їхні спроби обійти українські оборонні споруди, використовуючи особливості місцевості.

Зеленський отримав доповідь від оборонців в районі Степногірська: окупанти намагаються обійти оборонні споруди

Президент Володимир Зеленський на Запоріжжі заслухав доповідь командира 128-ї ОГШБр про оборону в районі Степногірська, і вказав на активізацію штурмових дій окупантів останнім часом, зокрема спроби ворога обійти українські оборонні споруди, використовуючи особливості місцевості, про що Глава держави та в Офісі Президента повідомили у четвер, пише УНН.

Деталі

Зеленський зустрівся з воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яка обороняє район Степногірська на Запоріжжі.

Як повідомили в Офісі Президента, командир бригади Ігор Бурдейний доповів Главі держави про бойові дії на напрямку.

Багато важливих питань із військовими обговорили. Передусім увага бойовим діям на напрямку, активізації штурмових дій окупантів останнім часом, зокрема спробам ворога обійти наші оборонні споруди, використовуючи особливості місцевості. Окремо говорили про реалізацію програм із закупівлі дронів за власні кошти бригад і за електронні бали в межах програми "Армія дронів.Бонус", та особливості застосування дронів "Вампір"

- написав Зеленський у соцмережах.

І зазначив: "Обов’язково опрацюємо всі питання, які порушили під час розмови, знайдемо щодо них рішення".

Зеленський на Запоріжжі: з'їздив до українських захисників із Оріхівського напрямку13.11.25, 12:04 • 2498 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Запорізька область
Володимир Зеленський