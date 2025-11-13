Зеленський на Запоріжжі: з'їздив до українських захисників із Оріхівського напрямку
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський відвідав пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг" на Запоріжжі, яка обороняється на Оріхівському напрямку. Він подякував воїнам за службу, обговорив оперативну обстановку та шляхи посилення захисту, зокрема розвиток безпілотних підрозділів.
Президент Володимир Зеленський сьогодні на Запоріжжі, у пункті управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг", яка у складі 17-го корпусу веде оборону на Оріхівському напрямку, зустрівся з воїнами, про що повідомив Глава держави та в Офісі Президента у четвер, пише УНН.
Пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг". Маю честь сьогодні бути тут, подякувати воїнам за службу й відзначити нагородами. Зараз бригада у складі 17-го корпусу веде оборону на Оріхівському напрямку
Він висловив вдячність "за те, що захищаєте Україну, тримаєте смугу тут".
Заслухав доповідь щодо оперативної обстановки на цьому напрямку, активності ворога та втрат окупантів. Обговорив із військовими рішення, які необхідні, щоб посилити захист Оріхівського напрямку: комплектування особовим складом, окремі види зброї та техніки, зокрема легкоброньованої, оснащення системами РЕБ
Окремо, з його слів, говорили про розвиток безпілотних підрозділів і масштабування позитивного досвіду бригади щодо застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених і які кроки потрібні для цього.
"Робимо все, щоб посилювати воїнів", - вказав Президент.
Доповнення
Днями Зеленський також був на фронті - у тому числі, на найгарячішому Покровському напрямку.
Зеленський відвідав українських захисників на Покровському напрямку та відзначив їх нагородами04.11.25, 16:48 • 3731 перегляд