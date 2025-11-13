$42.040.02
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
Министр энергетики Гринчук подала в отставку
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Зеленский на Запорожье: съездил к украинским защитникам с Ореховского направления

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Президент Владимир Зеленский посетил пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" на Запорожье, которая обороняется на Ореховском направлении. Он поблагодарил воинов за службу, обсудил оперативную обстановку и пути усиления защиты, в частности развитие беспилотных подразделений.

Зеленский на Запорожье: съездил к украинским защитникам с Ореховского направления

Президент Владимир Зеленский сегодня на Запорожье, в пункте управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг", которая в составе 17-го корпуса ведет оборону на Ореховском направлении, встретился с воинами, о чем сообщил Глава государства и в Офисе Президента в четверг, пишет УНН.

Пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг". Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить воинов за службу и отметить наградами. Сейчас бригада в составе 17-го корпуса ведет оборону на Ореховском направлении

- написал Зеленский в соцсетях.

Он выразил благодарность "за то, что защищаете Украину, держите полосу здесь".

Заслушал доклад об оперативной обстановке на этом направлении, активности врага и потерях оккупантов. Обсудил с военными решения, которые необходимы, чтобы усилить защиту Ореховского направления: комплектование личным составом, отдельные виды оружия и техники, в частности легкобронированной, оснащение системами РЭБ

- указал Президент.

Отдельно, по его словам, говорили о развитии беспилотных подразделений и масштабировании положительного опыта бригады по применению наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых и какие шаги нужны для этого.

"Делаем все, чтобы усиливать воинов", - указал Президент.

Дополнение

На днях Зеленский также был на фронте - в том числе, на самом горячем Покровском направлении.

Юлия Шрамко

