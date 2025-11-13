Зеленский на Запорожье: съездил к украинским защитникам с Ореховского направления
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский посетил пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" на Запорожье, которая обороняется на Ореховском направлении. Он поблагодарил воинов за службу, обсудил оперативную обстановку и пути усиления защиты, в частности развитие беспилотных подразделений.
Президент Владимир Зеленский сегодня на Запорожье, в пункте управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг", которая в составе 17-го корпуса ведет оборону на Ореховском направлении, встретился с воинами, о чем сообщил Глава государства и в Офисе Президента в четверг, пишет УНН.
Пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг". Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить воинов за службу и отметить наградами. Сейчас бригада в составе 17-го корпуса ведет оборону на Ореховском направлении
Он выразил благодарность "за то, что защищаете Украину, держите полосу здесь".
Заслушал доклад об оперативной обстановке на этом направлении, активности врага и потерях оккупантов. Обсудил с военными решения, которые необходимы, чтобы усилить защиту Ореховского направления: комплектование личным составом, отдельные виды оружия и техники, в частности легкобронированной, оснащение системами РЭБ
Отдельно, по его словам, говорили о развитии беспилотных подразделений и масштабировании положительного опыта бригады по применению наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых и какие шаги нужны для этого.
"Делаем все, чтобы усиливать воинов", - указал Президент.
Дополнение
На днях Зеленский также был на фронте - в том числе, на самом горячем Покровском направлении.
