Зеленский получил доклад от защитников в районе Степногорска: оккупанты пытаются обойти оборонительные сооружения

$42.040.02
48.650.04
ukenru
Эксклюзив
11:14 • 8304 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
09:10 • 12289 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
07:35 • 18771 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
07:00 • 22814 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 25413 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 23039 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 19018 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 54878 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78442 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71961 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинские военные показали ликвидацию российской ДРГ на Волчанском направленииVideo13 ноября, 02:38 • 28184 просмотра
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за ее поездки в Украину13 ноября, 03:24 • 34743 просмотра
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto06:58 • 10667 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo09:06 • 8040 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 7704 просмотра
публикации
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 8316 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 7720 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже08:23 • 5716 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 86560 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 104998 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Лавров Сергей Викторович
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Запорожская область
Крым
Китай
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 44393 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 44888 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 35360 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 74165 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 74051 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Грибы
Золото
9К720 Искандер

Зеленский получил доклад от защитников в районе Степногорска: оккупанты пытаются обойти оборонительные сооружения

Киев • УНН

 • 1068 просмотра

Президент Зеленский в Запорожье заслушал доклад командира 128-й ОГШБр об обороне в районе Степногорска. Он указал на активизацию штурмовых действий оккупантов и их попытки обойти украинские оборонительные сооружения, используя особенности местности.

Зеленский получил доклад от защитников в районе Степногорска: оккупанты пытаются обойти оборонительные сооружения

Президент Владимир Зеленский на Запорожье заслушал доклад командира 128-й ОГШБр об обороне в районе Степногорска и указал на активизацию штурмовых действий оккупантов в последнее время, в частности попытки врага обойти украинские оборонительные сооружения, используя особенности местности, о чем Глава государства и в Офисе Президента сообщили в четверг, пишет УНН.

Детали

Зеленский встретился с воинами 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которая обороняет район Степногорска на Запорожье.

Как сообщили в Офисе Президента, командир бригады Игорь Бурдейный доложил Главе государства о боевых действиях на направлении.

Много важных вопросов с военными обсудили. Прежде всего внимание боевым действиям на направлении, активизации штурмовых действий оккупантов в последнее время, в частности попыткам врага обойти наши оборонительные сооружения, используя особенности местности. Отдельно говорили о реализации программ по закупке дронов за собственные средства бригад и за электронные баллы в рамках программы "Армия дронов.Бонус", и особенности применения дронов "Вампир"

- написал Зеленский в соцсетях.

И отметил: "Обязательно проработаем все вопросы, которые подняли во время разговора, найдем по ним решения".

Зеленский на Запорожье: съездил к украинским защитникам с Ореховского направления13.11.25, 12:04 • 1336 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Запорожская область
Владимир Зеленский