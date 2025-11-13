Зеленский получил доклад от защитников в районе Степногорска: оккупанты пытаются обойти оборонительные сооружения

Президент Владимир Зеленский на Запорожье заслушал доклад командира 128-й ОГШБр об обороне в районе Степногорска и указал на активизацию штурмовых действий оккупантов в последнее время, в частности попытки врага обойти украинские оборонительные сооружения, используя особенности местности, о чем Глава государства и в Офисе Президента сообщили в четверг, пишет УНН.

Зеленский встретился с воинами 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которая обороняет район Степногорска на Запорожье.

Как сообщили в Офисе Президента, командир бригады Игорь Бурдейный доложил Главе государства о боевых действиях на направлении.

Много важных вопросов с военными обсудили. Прежде всего внимание боевым действиям на направлении, активизации штурмовых действий оккупантов в последнее время, в частности попыткам врага обойти наши оборонительные сооружения, используя особенности местности. Отдельно говорили о реализации программ по закупке дронов за собственные средства бригад и за электронные баллы в рамках программы "Армия дронов.Бонус", и особенности применения дронов "Вампир"