Зеленский обсудил с Мерцем ситуацию на фронте и открытие экспортного офиса украинского оружия в Берлине

$42.040.02
48.650.04
ukenru
Эксклюзив
11:14 • 8304 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
09:10 • 12289 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
07:35 • 18771 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
07:00 • 22814 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 25413 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 23039 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 19018 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 54878 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78442 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71961 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинские военные показали ликвидацию российской ДРГ на Волчанском направленииVideo13 ноября, 02:38 • 28065 просмотра
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за ее поездки в Украину13 ноября, 03:24 • 34591 просмотра
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto06:58 • 10540 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo09:06 • 7788 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 7328 просмотра
публикации
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 8258 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 7672 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже08:23 • 5690 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 86549 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 104985 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Лавров Сергей Викторович
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Запорожская область
Крым
Китай
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 44387 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 44880 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 35354 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 74160 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 74045 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Грибы
Золото
9К720 Искандер

Зеленский обсудил с Мерцем ситуацию на фронте и открытие экспортного офиса украинского оружия в Берлине

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Мерцем, обсудив ситуацию на фронте и ключевые шаги для защиты. Также они скоординировали позиции по открытию экспортного офиса для украинского оружия в Берлине.

Зеленский обсудил с Мерцем ситуацию на фронте и открытие экспортного офиса украинского оружия в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с канцлером Германии Мерцем о ситуации на фронте и открытии экспортного офиса для украинского оружия в Берлине, передает УНН.

Говорил с канцлером Германии Мерцем. Как раз после поездки в пункты управления наших боевых бригад и корпусов. Проинформировал о ситуации на фронте сейчас, и обсудили, какие ключевые шаги могут помочь нашей защите. Благодарен Германии за поддержку: с начала полномасштабной войны благодаря помощи Германии спасены тысячи жизней наших людей. Особенно ценим помощь системами ПВО, оборонными пакетами, поддержку нашей устойчивости

- сообщил Зеленский.

Он также поблагодарил Мерца за политическую поддержку открытия экспортного офиса для украинского оружия в Берлине.

Активно работаем над запуском, будем в контакте

- подчеркнул Зеленский.

Кроме того, лидеры Украины и Германии скоординировали также позиции на европейском треке и в двусторонних отношениях.

Ценю советы и заверил, что Украина будет делать все необходимое, чтобы укрепить доверие партнеров. Спасибо!

- резюмировал Глава государства.

Зеленский получил доклад от защитников в районе Степногорска: оккупанты пытаются обойти оборонительные сооружения13.11.25, 13:05 • 1068 просмотров

Напомним

Украина откроет экспортные представительства своей оборонной промышленности в Берлине и Копенгагене до конца 2025 года, чтобы продвигать продажу украинского оружия, которое есть в избытке или производится в сотрудничестве с партнерами.

Зеленский: Украина наращивает производство оружия, готовит экспорт и открывает "оборонные столицы" в Европе03.11.25, 20:01 • 3821 просмотр

Антонина Туманова

Политика
Военное положение
Война в Украине
Копенгаген
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Берлин