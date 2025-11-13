Зеленский обсудил с Мерцем ситуацию на фронте и открытие экспортного офиса украинского оружия в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с канцлером Германии Мерцем о ситуации на фронте и открытии экспортного офиса для украинского оружия в Берлине, передает УНН.

Говорил с канцлером Германии Мерцем. Как раз после поездки в пункты управления наших боевых бригад и корпусов. Проинформировал о ситуации на фронте сейчас, и обсудили, какие ключевые шаги могут помочь нашей защите. Благодарен Германии за поддержку: с начала полномасштабной войны благодаря помощи Германии спасены тысячи жизней наших людей. Особенно ценим помощь системами ПВО, оборонными пакетами, поддержку нашей устойчивости

Он также поблагодарил Мерца за политическую поддержку открытия экспортного офиса для украинского оружия в Берлине.

Активно работаем над запуском, будем в контакте

Кроме того, лидеры Украины и Германии скоординировали также позиции на европейском треке и в двусторонних отношениях.

Ценю советы и заверил, что Украина будет делать все необходимое, чтобы укрепить доверие партнеров. Спасибо!