17:51 • 2082 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
16:38 • 12430 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
15:27 • 14438 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
14:53 • 16602 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 16709 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 25806 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
13:44 • 15633 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 14792 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 28541 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33248 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Зеленский: Украина наращивает производство оружия, готовит экспорт и открывает "оборонные столицы" в Европе

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Президент Зеленский во время брифинга рассказал журналистам об экспорте украинского вооружения и о реализации проектов "экспортные столицы".

Зеленский: Украина наращивает производство оружия, готовит экспорт и открывает "оборонные столицы" в Европе

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова развивать оборонный экспорт, но часть вооружения оставляет для собственных нужд. Глава государства сообщил об успехах в производстве ракет, морских дронов и планах по открытию "экспортных столиц" в Европе. Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

Во время встречи с журналистами Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о развитии отечественного оборонного производства и экспортном потенциале украинского оружия.

Мы можем экспортировать не все оружие – некоторое нужно нам самим. Мы готовы работать по морским дронам – у нас их вдвое больше, чем мы применяем 

– сказал он в ответ на вопросы корреспондентов.

Президент добавил, что Украина имеет собственные артиллерийские системы, в которых также видит экспортный потенциал.

Зеленский анонсировал полную зачистку Купянска, где осталось около 60 оккупантов03.11.2025, 19:31 • 1592 просмотра

Было бы справедливо, если бы партнеры на 100% финансировали производство оружия в Украине, а уже изготовленное вооружение делилось пополам. Есть страны, которые готовы передать Киеву и свою половину 

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства отдельно отметил прогресс в производстве украинских ракет, в частности новых моделей "Фламинго" и "Рута".

Я не скажу количество, но до конца этого года, как и обещал, ожидаем массовое производство. Есть еще наши "Нептуны" – обычный и "длинный", который уже хорошо себя показал 

– подчеркнул глава государства.

Также, по словам президента, до конца осени Украина выйдет на производство дронов-перехватчиков в количестве 600–800 единиц в сутки.

В завершение Зеленский сообщил, что в ближайшее время заработают две "экспортные столицы" совместного производства оружия – Берлин и Копенгаген.

Зеленский подтвердил участие до 30 спецназовцев ГУР в Покровске03.11.2025, 19:44 • 1108 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Техника
Военное положение
Война в Украине
R-360 Нептун
Копенгаген
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Берлин