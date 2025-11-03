Зеленский: Украина наращивает производство оружия, готовит экспорт и открывает "оборонные столицы" в Европе
Киев • УНН
Президент Зеленский во время брифинга рассказал журналистам об экспорте украинского вооружения и о реализации проектов "экспортные столицы".
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова развивать оборонный экспорт, но часть вооружения оставляет для собственных нужд. Глава государства сообщил об успехах в производстве ракет, морских дронов и планах по открытию "экспортных столиц" в Европе. Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами, пишет УНН.
Детали
Во время встречи с журналистами Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о развитии отечественного оборонного производства и экспортном потенциале украинского оружия.
Мы можем экспортировать не все оружие – некоторое нужно нам самим. Мы готовы работать по морским дронам – у нас их вдвое больше, чем мы применяем
Президент добавил, что Украина имеет собственные артиллерийские системы, в которых также видит экспортный потенциал.
Было бы справедливо, если бы партнеры на 100% финансировали производство оружия в Украине, а уже изготовленное вооружение делилось пополам. Есть страны, которые готовы передать Киеву и свою половину
Глава государства отдельно отметил прогресс в производстве украинских ракет, в частности новых моделей "Фламинго" и "Рута".
Я не скажу количество, но до конца этого года, как и обещал, ожидаем массовое производство. Есть еще наши "Нептуны" – обычный и "длинный", который уже хорошо себя показал
Также, по словам президента, до конца осени Украина выйдет на производство дронов-перехватчиков в количестве 600–800 единиц в сутки.
В завершение Зеленский сообщил, что в ближайшее время заработают две "экспортные столицы" совместного производства оружия – Берлин и Копенгаген.
