Зеленський: Україна нарощує виробництво зброї, готує експорт і відкриває "оборонні столиці" в Європі
Київ • УНН
Президент Зеленський під час брифінгу розповів журналістам про експорт українського озброєння та про реалізацію проєктів "експортні столиці".
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розвивати оборонний експорт, але частину озброєння залишає для власних потреб. Глава держави повідомив про успіхи у виробництві ракет, морських дронів і планах щодо відкриття "експортних столиць" у Європі. Про це Зеленський розповів під час спілкування із журналістами, пише УНН.
Деталі
Під час зустрічі з журналістами Президент України Володимир Зеленський розповів про розвиток вітчизняного оборонного виробництва та експортний потенціал української зброї.
Ми можемо експортувати не всю зброю – деяка потрібна нам самим. Ми готові працювати по морських дронах – у нас їх удвічі більше, ніж ми застосовуємо
Президент додав, що Україна має власні артилерійські системи, у яких також бачить експортний потенціал.
Було б справедливо, якби партнери на 100% фінансували виробництво зброї в Україні, а вже виготовлене озброєння ділилося навпіл. Є країни, які готові передати Києву і свою половину
Глава держави окремо відзначив прогрес у виробництві українських ракет, зокрема нових моделей "Фламінго" і "Рута".
Я не скажу кількість, але до кінця цього року, як і обіцяв, очікуємо масове виробництво. Є ще наші "Нептуни" – звичайний і "довгий", який уже добре себе показав
Також, за словами президента, до кінця осені Україна вийде на виробництво дронів-перехоплювачів у кількості 600–800 одиниць на добу.
На завершення Зеленський повідомив, що найближчим часом запрацюють дві "експортні столиці" спільного виробництва зброї – Берлін і Копенгаген.
