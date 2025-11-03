Зеленський: Україна нарощує виробництво зброї, готує експорт і відкриває "оборонні столиці" в Європі

$42.080.01
48.980.00
ukenru
17:51 • 4326 перегляди
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
16:38 • 15912 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
15:27 • 16180 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 18315 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
14:21 • 17973 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
14:12 • 27279 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44 • 15916 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 14865 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 28643 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33320 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 26429 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради3 листопада, 10:27 • 38928 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 15414 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 23013 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли15:33 • 7178 перегляди
Публікації
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
16:38 • 15858 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
14:12 • 27251 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 23308 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради3 листопада, 10:27 • 39211 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 48844 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Кіліан Мбаппе
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Покровськ
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли15:33 • 7644 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 15636 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 26636 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 30067 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 51202 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
Ракетна система С-400
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Зеленський: Україна нарощує виробництво зброї, готує експорт і відкриває "оборонні столиці" в Європі

Київ • УНН

 • 830 перегляди

Президент Зеленський під час брифінгу розповів журналістам про експорт українського озброєння та про реалізацію проєктів "експортні столиці".

Зеленський: Україна нарощує виробництво зброї, готує експорт і відкриває "оборонні столиці" в Європі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розвивати оборонний експорт, але частину озброєння залишає для власних потреб. Глава держави повідомив про успіхи у виробництві ракет, морських дронів і планах щодо відкриття "експортних столиць" у Європі. Про це Зеленський розповів під час спілкування із журналістами, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі з журналістами Президент України Володимир Зеленський розповів про розвиток вітчизняного оборонного виробництва та експортний потенціал української зброї.

Ми можемо експортувати не всю зброю – деяка потрібна нам самим. Ми готові працювати по морських дронах – у нас їх удвічі більше, ніж ми застосовуємо 

– сказав він у відповідь на запитання кореспондентів.

Президент додав, що Україна має власні артилерійські системи, у яких також бачить експортний потенціал.

Зеленський анонсував повну зачистку Куп'янська, де залишилось близько 60 окупантів03.11.25, 19:31 • 2072 перегляди

Було б справедливо, якби партнери на 100% фінансували виробництво зброї в Україні, а вже виготовлене озброєння ділилося навпіл. Є країни, які готові передати Києву і свою половину 

– наголосив Зеленський.

Глава держави окремо відзначив прогрес у виробництві українських ракет, зокрема нових моделей "Фламінго" і "Рута".

Я не скажу кількість, але до кінця цього року, як і обіцяв, очікуємо масове виробництво. Є ще наші "Нептуни" – звичайний і "довгий", який уже добре себе показав 

– підкреслив глава держави.

Також, за словами президента, до кінця осені Україна вийде на виробництво дронів-перехоплювачів у кількості 600–800 одиниць на добу.

На завершення Зеленський повідомив, що найближчим часом запрацюють дві "експортні столиці" спільного виробництва зброї – Берлін і Копенгаген.

Зеленський підтвердив участь до 30 спецпризначенців ГУР у Покровську, але сказав, що не знайомий із деталями03.11.25, 19:44 • 1554 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Нептун (крилата ракета)
Копенгаген
Європа
Володимир Зеленський
Україна
Берлін