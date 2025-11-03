Зеленський: Україна нарощує виробництво зброї, готує експорт і відкриває "оборонні столиці" в Європі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розвивати оборонний експорт, але частину озброєння залишає для власних потреб. Глава держави повідомив про успіхи у виробництві ракет, морських дронів і планах щодо відкриття "експортних столиць" у Європі. Про це Зеленський розповів під час спілкування із журналістами, пише УНН.

Під час зустрічі з журналістами Президент України Володимир Зеленський розповів про розвиток вітчизняного оборонного виробництва та експортний потенціал української зброї.

Ми можемо експортувати не всю зброю – деяка потрібна нам самим. Ми готові працювати по морських дронах – у нас їх удвічі більше, ніж ми застосовуємо

Президент додав, що Україна має власні артилерійські системи, у яких також бачить експортний потенціал.

Зеленський анонсував повну зачистку Куп'янська, де залишилось близько 60 окупантів

Було б справедливо, якби партнери на 100% фінансували виробництво зброї в Україні, а вже виготовлене озброєння ділилося навпіл. Є країни, які готові передати Києву і свою половину

Глава держави окремо відзначив прогрес у виробництві українських ракет, зокрема нових моделей "Фламінго" і "Рута".

Я не скажу кількість, але до кінця цього року, як і обіцяв, очікуємо масове виробництво. Є ще наші "Нептуни" – звичайний і "довгий", який уже добре себе показав