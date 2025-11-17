Україна замовляє 100 винищувачів Rafale - Зеленський

Україна замовляє 100 французьких винищувачів Rafale, заявив Президент Зеленський у коментарі телеканалу LCI, пише УНН з посиланням на TF1 INFO.

Деталі

"Україна щойно розмістила історичне замовлення на 100 винищувачів Rafale для оснащення своєї армії", повідомив Президент України Володимир Зеленський у коментарі TF1-LCI одразу після підписання контракту на авіабазі Вільякубле у Франції.

Нагадаємо

Раніше сьогодні президенти України та Франції підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Ця угода спрямована на посилення України.

Як повідомляло Le Monde, точні деталі документа до підписання не розголошувалися.

Reuters зазначав, що очікувалося, що Президент України Володимир Зеленський у понеділок укладе угоди з Францією про постачання засобів ППО, ракет і бойових літаків, джерела казали, що це може включати "10-річну угоду про стратегічну авіацію, яка сигналізуватиме про постачання Києву багатоцільових бойових літаків Rafale виробництва Dassault".

Два джерела Reuters повідомили у понеділок, що також можуть бути укладені угоди на постачання додаткових систем ППО SAMP/T з існуючих французьких запасів або в межах довгострокових замовлень на системи нового покоління, включаючи ракети та системи боротьби з безпілотниками.

Джерела Reuters повідомили, що поки що неясно, як фінансуватимуться ці угоди.