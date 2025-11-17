Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон підписали угоду для посилення України, що транслював Офіс Президента, пише УНН.

Деталі

Як було озвучено на відповідній церемонії, ідеться про підписання декларації про наміри щодо співробітництва в сфері придбання Україною оборонного обладнання.

Зеленський сьогодні у Франції для угод щодо ППО і бойових літаків, може йтися про Rafale - Reuters

Як повідомляло Le Monde, точні деталі документа до підписання не розголошувалися.

Reuters зазначав, що очікувалося, що Президент України Володимир Зеленський у понеділок укладе угоди з Францією про постачання засобів ППО, ракет і бойових літаків, джерела казали, що це може включати "10-річну угоду про стратегічну авіацію, яка сигналізуватиме про постачання Києву багатоцільових бойових літаків Rafale виробництва Dassault".

Два джерела Reuters повідомили у понеділок, що також можуть бути укладені угоди на постачання додаткових систем ППО SAMP/T з існуючих французьких запасів або в межах довгострокових замовлень на системи нового покоління, включаючи ракети та системи боротьби з безпілотниками.

Джерела Reuters повідомили, що поки що неясно, як фінансуватимуться ці угоди.