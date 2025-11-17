Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Киев • УНН
Президенты Украины и Франции подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Это соглашение направлено на усиление Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение об усилении Украины, которое транслировал Офис Президента, пишет УНН.
Детали
Как было озвучено на соответствующей церемонии, речь идет о подписании декларации о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования.
Как сообщало Le Monde, точные детали документа до подписания не разглашались.
Reuters отмечал, что ожидалось, что Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заключит соглашения с Францией о поставках средств ПВО, ракет и боевых самолетов, источники говорили, что это может включать "10-летнее соглашение о стратегической авиации, которое будет сигнализировать о поставках Киеву многоцелевых боевых самолетов Rafale производства Dassault".
Два источника Reuters сообщили в понедельник, что также могут быть заключены соглашения на поставку дополнительных систем ПВО SAMP/T из существующих французских запасов или в рамках долгосрочных заказов на системы нового поколения, включая ракеты и системы борьбы с беспилотниками.
Источники Reuters сообщили, что пока неясно, как будут финансироваться эти соглашения.