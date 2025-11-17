$42.040.02
Зеленський сьогодні у Франції для угод щодо ППО і бойових літаків, може йтися про Rafale - Reuters

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 798 перегляди

Президент України Володимир Зеленський, як очікується, укладе угоди з Францією про постачання засобів ППО, ракет і бойових літаків. Джерела повідомляють про плани щодо винищувачів Rafale та додаткових систем ППО SAMP/T.

Зеленський сьогодні у Франції для угод щодо ППО і бойових літаків, може йтися про Rafale - Reuters

Очікується, що Президент України Володимир Зеленський у понеділок укладе угоди з Францією про постачання засобів ППО, ракет і бойових літаків, джерела кажуть про плани щодо винищувачів Rafale, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зеленський у понеділок у Парижі для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Макрон прийме Зеленського в Парижі на початку тижня - ЗМІ14.11.25, 13:00 • 3217 переглядiв

"... підготовлено історичну угоду з Францією, яка передбачає значне зміцнення нашої бойової авіації, протиповітряної оборони та інших оборонних можливостей. Згідно з програмою візиту, він відбудеться у понеділок", - написав Зеленський у публікації у X у неділю.

Декілька тижнів ведуться переговори про те, як Франція може надати велику військову підтримку протиповітряній обороні України, попри політичну та бюджетну нестабільність у Парижі, яка ставить під сумнів реальний обсяг допомоги Франції, зазначає видання.

Минулого місяця Макрон пообіцяв запропонувати більше винищувачів Mirage, хоча спочатку обіцяв поставити шість, а також нову партію зенітних ракет Aster 30 виробництва європейської групи MBDA для зенітних батарей SAMP/T.

Однак, за словами двох джерел, поінформованих із цього питання, понеділковий візит принесе Україні більше. "Він може включати 10-річну угоду про стратегічну авіацію, яка сигналізуватиме про постачання Києву багатоцільових бойових літаків Rafale виробництва Dassault", - ідеться у публікації.

Деякі, як повідомляється, можуть надходити безпосередньо з французьких запасів, хоча основна частина буде довгостроковою та частиною зусиль України щодо збільшення свого парку до 250 бойових літаків, включаючи американські F-16 та шведські Gripen.

Експлуатація сучасних літаків займе час, враховуючи сувору програму навчання майбутніх пілотів, стверджує видання.

Два джерела повідомили у понеділок, що також можуть бути укладені угоди на постачання додаткових систем ППО SAMP/T з існуючих французьких запасів або в межах довгострокових замовлень на системи нового покоління, включаючи ракети та системи боротьби з безпілотниками.

Джерела повідомили, що поки що неясно, як фінансуватимуться ці угоди.

На пресконференції перед візитом Зеленського адміністрація Макрона заявила, що ціль - "поставити передовий французький досвід у галузі озброєнь на службу оборони України" та "дати їй можливість придбати системи, необхідні для відповіді на російську агресію".

У понеділок вранці Зеленський відвідає брифінг різних виробників, включаючи Dassault, а потім у другій половині дня підпише протокол про наміри та контракти, згідно з програмою офісу французького президента, яка не містить подробиць.

Окремий форум у другій половині дня збере українські та французькі компанії, які працюють у секторі безпілотників, аби обговорити можливості поєднання зусиль.

Доповнення

Як зазначає видання, Франція разом з Великою Британією наполягала на створенні коаліції з близько 30 країн, готових направити війська та ресурси до України або вздовж її західних кордонів після укладення мирної угоди з росією. Головна мета - забезпечити Україні достатню довгострокову військову та економічну допомогу для підтримки її армії на належному рівні, щоб стримати будь-який майбутній напад росії.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
