Макрон прийме Зеленського в Парижі на початку тижня - ЗМІ
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Парижі в понеділок. Зустріч підтвердить відданість Франції Україні та обговорить двосторонню співпрацю в енергетичному, економічному та оборонному секторах.
Президент Франції Еммануель Макрон прийме Президента України Володимира Зеленського в Парижі в понеділок, пише УНН з посиланням на Le Monde.
Деталі
Візит президента України Володимира Зеленського до Парижа в понеділок "підтвердить довгострокову відданість Франції Україні та збереже імпульс роботи, що проводиться з питання гарантій безпеки" в межах "коаліції охочих", що підтримують Київ, пояснили в Єлисейському палаці.
Зустріч президента Франції та його українського колеги також надасть можливість "обговорити двосторонню співпрацю, зокрема в енергетичному, економічному та оборонному секторах".
Зеленський у неділю відвідає Грецію: зустрічі з Міцотакісом та Тасуласом – ЗМІ13.11.25, 20:03 • 3382 перегляди