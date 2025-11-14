Макрон прийме Зеленського в Парижі на початку тижня - ЗМІ

$42.060.03
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
Ексклюзив
09:52 • 30041 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
08:55 • 22102 перегляди
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
07:50 • 26684 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
07:18 • 52599 перегляди
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - ЗеленськийPhotoVideo
13 листопада, 21:46 • 97809 перегляди
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
13 листопада, 18:55 • 131572 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
13 листопада, 16:42 • 128209 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 266942 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 113855 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Популярнi новини
Кількість постраждалих на Київщині зросла до шести, серед них дитинаPhoto14 листопада, 03:34 • 18575 перегляди
Оператори дронів розбили російський "танк-черепаху" та "розібрали" по одному ворожу піхоту - ДПСУVideo14 листопада, 04:03 • 23482 перегляди
Атака на Київ: 1 людина загинула, 24 травмовані, понад 40 врятованоPhoto14 листопада, 04:13 • 59487 перегляди
Атака рф на Київ: відомо про трьох загиблих та 26 постраждалихPhoto14 листопада, 06:10 • 44124 перегляди
Атака рф на Київ забрала життя 4 людей, 27 пораненоPhoto07:19 • 53481 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto12:13 • 2638 перегляди
Ексклюзив
Ексклюзив
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 219126 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 98650 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу09:46 • 15721 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 15383 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 79376 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 78046 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 66675 перегляди
Макрон прийме Зеленського в Парижі на початку тижня - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1248 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Парижі в понеділок. Зустріч підтвердить відданість Франції Україні та обговорить двосторонню співпрацю в енергетичному, економічному та оборонному секторах.

Макрон прийме Зеленського в Парижі на початку тижня - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон прийме Президента України Володимира Зеленського в Парижі в понеділок, пише УНН з посиланням на Le Monde.

Деталі

Візит президента України Володимира Зеленського до Парижа в понеділок "підтвердить довгострокову відданість Франції Україні та збереже імпульс роботи, що проводиться з питання гарантій безпеки" в межах "коаліції охочих", що підтримують Київ, пояснили в Єлисейському палаці.

Зустріч президента Франції та його українського колеги також надасть можливість "обговорити двосторонню співпрацю, зокрема в енергетичному, економічному та оборонному секторах".

Зеленський у неділю відвідає Грецію: зустрічі з Міцотакісом та Тасуласом – ЗМІ13.11.25, 20:03 • 3382 перегляди

Юлія Шрамко

Енергетика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Єлисейський палац
Емманюель Макрон
Париж
Франція
Володимир Зеленський
Україна