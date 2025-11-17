Украина заказывает 100 истребителей Rafale - Зеленский
Киев • УНН
Украина разместила исторический заказ на 100 истребителей Rafale. Президент Зеленский сообщил об этом после подписания контракта на авиабазе Виллакубле.
Украина заказывает 100 французских истребителей Rafale, заявил Президент Зеленский в комментарии телеканалу LCI, пишет УНН со ссылкой на TF1 INFO.
Детали
"Украина только что разместила исторический заказ на 100 истребителей Rafale для оснащения своей армии", сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии TF1-LCI сразу после подписания контракта на авиабазе Виллакубле во Франции.
Напомним
Ранее сегодня президенты Украины и Франции подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Это соглашение направлено на усиление Украины.
Как сообщало Le Monde, точные детали документа до подписания не разглашались.
Reuters отмечал, что ожидалось, что Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заключит соглашения с Францией о поставках средств ПВО, ракет и боевых самолетов, источники говорили, что это может включать "10-летнее соглашение о стратегической авиации, которое будет сигнализировать о поставках Киеву многоцелевых боевых самолетов Rafale производства Dassault".
Два источника Reuters сообщили в понедельник, что также могут быть заключены соглашения на поставку дополнительных систем ПВО SAMP/T из существующих французских запасов или в рамках долгосрочных заказов на системы нового поколения, включая ракеты и системы борьбы с беспилотниками.
Источники Reuters сообщили, что пока неясно, как будут финансироваться эти соглашения.