Трамп готує угоду про продаж F-35 Саудівській Аравії – ЗМІ

США може продати винищувачі F-35 Саудівській Аравії під час візиту кронпринца Мухаммеда бін Салмана до Білого дому у вівторок. Угоди включатимуть можливий контракт на F-35 та імпорт СПГ, а також обговорення доступу до чипів ШІ та ядерних технологій.