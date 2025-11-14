Трамп готує угоду про продаж F-35 Саудівській Аравії – ЗМІ
Київ • УНН
США може продати винищувачі F-35 Саудівській Аравії під час візиту кронпринца Мухаммеда бін Салмана до Білого дому у вівторок. Угоди включатимуть можливий контракт на F-35 та імпорт СПГ, а також обговорення доступу до чипів ШІ та ядерних технологій.
Адміністрація Дональда Трампа може погодити продаж винищувачів F-35 Саудівській Аравії під час візиту кронпринца Мухаммеда бін Салмана до Білого дому, який запланований на вівторок. Про це Bloomberg повідомив американський чиновник, що побажав зберегти анонімність, пише УНН.
Деталі
За словами чиновника, Трамп і Салман планують підписати пакет економічних та оборонних угод, серед яких – можливий контракт на F-35 та домовленість щодо імпорту СПГ. Деталі угод поки не розкриваються.
Потенційний продаж винищувачів став би серйозним дипломатичним жестом на тлі зусиль Вашингтона й Ер-Ріяда поглибити співпрацю та стимулювати Саудівську Аравію до приєднання до угод Авраама. Саудівці давно прагнуть отримати F-35, вартість яких становить близько $100 млн за одиницю.
Однак на шляху угоди залишаються перешкоди: Ізраїль як єдина країна Близького Сходу, що має ці літаки, прагне зберегти технологічну перевагу, а Пентагон попереджав про ризик витоку технологій до Китаю через оборонні зв'язки Ер-Ріяда з Пекіном.
Під час переговорів Трамп і бін Салман також планують обговорити доступ Саудівської Аравії до чипів ШІ та ядерних технологій, ситуацію в Газі та майбутні відносини королівства з Ізраїлем.
Білий дім відмовився коментувати інформацію для Bloomberg.
