Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"
Київ • УНН
Вперше за понад 10 років католицькі єпископи Сполучених Штатів засудили посилення імміграційної політики президента Дональда Трампа. Конференція вищої ступені священства США закликала до "розумної імміграційної реформи", передає УНН із посиланням на Vatican News.
Деталі
Конференція католицьких єпископів США (USCCB), спираючись на "особливо терміновий спосіб висловити себе як єпископський орган", у п'ятницю опублікувала "спеціальне послання", в якому засудила посилення імміграційної політики президента Дональда Трампа.
У рідкісній заяві, вперше за 12 років, священики засудили агресивні дії щодо імміграційних питань з боку Трампа, висловивши смуток з приводу зневажання мігрантів та умов утримання в центрах під вартою.
Ми стурбовані загрозою святості місць богослужіння та особливому характеру лікарень і шкіл
У посланні додається, що представники католицької церкви США відчули себе зобов’язаними "підняти свій голос на захист даної Богом людської гідності". Водночас єпископи виступали за "розумну імміграційну реформу".
Нагадаємо
У січні Білий дім повідомив про затримання 538 нелегальних іммігрантів, включаючи підозрюваного в тероризмі. Серед затриманих - члени банди Трен де Арагуа та особи, засуджені за злочини проти неповнолітніх.
У березні адміністрація Трампа скасувала тимчасовий законний статус для 530 тисяч мігрантів. Цей крок припинив програму "пароля", що дозволяла їм в'їжджати до США за Байдена.
Також стало відомо, що адміністрація Трампа готується депортувати українців, видавши остаточні накази про повернення їх на батьківщину. Першим можуть депортувати 41-річного Романа Суровцева, а загалом йдеться про близько 80 осіб.