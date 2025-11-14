Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"

$42.060.03
48.880.23
ukenru
14 листопада, 18:09 • 15296 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27354 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24654 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23186 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20759 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16137 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38894 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31625 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53270 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31088 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шукав "легкі заробітки": на Сумщині викрили молодика, який палив військові авто 14 листопада, 16:30 • 2700 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12221 перегляди
Апеляція залишила під вартою заступницю гендиректора філії Енергоатому, яку викрили на систематичному хабарництві14 листопада, 16:55 • 5032 перегляди
Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"14 листопада, 17:31 • 4396 перегляди
У США зафіксували першу смерть від алергії на м’ясо після укусу кліща14 листопада, 19:09 • 2786 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38892 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31623 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 28860 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53270 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 282126 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кіріакос Міцотакіс
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12248 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38892 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 17532 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 34196 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 30051 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"

Київ • УНН

 • 4424 перегляди

Католицькі єпископи США вперше за 12 років засудили посилення імміграційної політики Дональда Трампа. Вони закликали до "розумної імміграційної реформи" та висловили стурбованість умовами утримання мігрантів.

Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"

Вперше за понад 10 років католицькі єпископи Сполучених Штатів засудили посилення імміграційної політики президента Дональда Трампа. Конференція вищої ступені священства США закликала до "розумної імміграційної реформи", передає УНН із посиланням на Vatican News.

Деталі

Конференція католицьких єпископів США (USCCB), спираючись на "особливо терміновий спосіб висловити себе як єпископський орган", у п'ятницю опублікувала "спеціальне послання", в якому засудила посилення імміграційної політики президента Дональда Трампа.

У рідкісній заяві, вперше за 12 років, священики засудили агресивні дії щодо імміграційних питань з боку Трампа, висловивши смуток з приводу зневажання мігрантів та умов утримання в центрах під вартою.

Ми стурбовані загрозою святості місць богослужіння та особливому характеру лікарень і шкіл

- повідомили Єпископи. 

У посланні додається, що представники католицької церкви США відчули себе зобов’язаними "підняти свій голос на захист даної Богом людської гідності". Водночас єпископи виступали за "розумну імміграційну реформу".

Нагадаємо

У січні Білий дім повідомив про затримання 538 нелегальних іммігрантів, включаючи підозрюваного в тероризмі. Серед затриманих - члени банди Трен де Арагуа та особи, засуджені за злочини проти неповнолітніх.

У березні адміністрація Трампа скасувала тимчасовий законний статус для 530 тисяч мігрантів. Цей крок припинив програму "пароля", що дозволяла їм в'їжджати до США за Байдена.

Також стало відомо, що адміністрація Трампа готується депортувати українців, видавши остаточні накази про повернення їх на батьківщину. Першим можуть депортувати 41-річного Романа Суровцева, а загалом йдеться про близько 80 осіб.

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки