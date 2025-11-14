$42.060.03
Епископы США осудили иммиграционную политику Трампа, призвав к "реформе"

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

Католические епископы США впервые за 12 лет осудили ужесточение иммиграционной политики Дональда Трампа. Они призвали к "разумной иммиграционной реформе" и выразили обеспокоенность условиями содержания мигрантов.

Епископы США осудили иммиграционную политику Трампа, призвав к "реформе"

Впервые за более чем 10 лет католические епископы Соединенных Штатов осудили ужесточение иммиграционной политики президента Дональда Трампа. Конференция высшего духовенства США призвала к «разумной иммиграционной реформе», передает УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

Конференция католических епископов США (USCCB), опираясь на «особо срочный способ высказаться как епископский орган», в пятницу опубликовала «специальное послание», в котором осудила ужесточение иммиграционной политики президента Дональда Трампа.

В редком заявлении, впервые за 12 лет, священники осудили агрессивные действия по иммиграционным вопросам со стороны Трампа, выразив скорбь по поводу пренебрежения мигрантами и условий содержания в центрах заключения.

Мы обеспокоены угрозой святости мест богослужения и особому характеру больниц и школ

- сообщили Епископы.

В послании добавляется, что представители католической церкви США почувствовали себя обязанными «поднять свой голос в защиту данной Богом человеческой достоинства». В то же время епископы выступали за «разумную иммиграционную реформу».

Напомним

В январе Белый дом сообщил о задержании 538 нелегальных иммигрантов, включая подозреваемого в терроризме. Среди задержанных - члены банды Трен де Арагуа и лица, осужденные за преступления против несовершеннолетних.

В марте администрация Трампа отменила временный законный статус для 530 тысяч мигрантов. Этот шаг прекратил программу «пароля», позволявшую им въезжать в США при Байдене.

Также стало известно, что администрация Трампа готовится депортировать украинцев, издав окончательные приказы о возвращении их на родину. Первым могут депортировать 41-летнего Романа Суровцева, а в целом речь идет о около 80 человек.

Игорь Тележников

