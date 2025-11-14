Адміністрація Трампа готується депортувати близько 80 українців - WP

Адміністрація Трампа готується депортувати деяких українців, видавши остаточні накази про повернення їх на батьківщину, оскільки уряд прагне збільшити депортації, а Україна зміцнює свої відносини з Вашингтоном.

Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.

Міністерство юстиції США повідомило, що першим можуть депортувати 41-річного Романа Суровцева до України найближчим часом. За словами адвокатів, імміграційна служба може готувати вивезення "значної кількості" українців, деяким затриманим кажуть, що їх можуть відправити "військовими рейсами до України або Польщі".

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що йдеться про близько 80 людей, стосовно яких ухвалені остаточні рішення про видворення "через порушення законодавства США".

Українська влада, за словами радника президента Володимира Зеленського, готова приймати депортованих. "США можуть депортувати скільки завгодно. Ми знайдемо їм гарне застосування", — сказав радник на умовах анонімності.

Адвокати Суровцева заявляють, що українці ризикують бути відправленими без можливості оскарження.

Федеральний суддя Джеймс Хендрікс визнав наказ про депортацію Суровцева чинним, зазначивши, що його можуть відправити також до росії або третьої країни, якщо Україна відмовиться його прийняти. Він також вказав, що Україна нині "більш схильна до співпраці зі Сполученими Штатами". Інша суддя, Ада Браун, тимчасово заблокувала депортацію, але пізніше скасувала своє рішення.

Суровцев прожив у США з дитинства, заснував бізнес і виховує двох дітей. Він неодноразово заявляв про страх перед поверненням до України. У четвер, за даними адвокатів, ICE намагалася вивезти його, але зрештою повернула до ізолятора.

Пан Суровцев не лише зіткнеться з високою ймовірністю бути вбитим російськими військовими… він також зіткнеться з високою ймовірністю переслідування з боку української влади