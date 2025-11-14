$42.060.03
Адміністрація Трампа готується депортувати близько 80 українців - WP

Київ • УНН

 • 4898 перегляди

Адміністрація Трампа готується депортувати українців, видавши остаточні накази про повернення їх на батьківщину. Першим можуть депортувати 41-річного Романа Суровцева, а загалом йдеться про близько 80 осіб.

Адміністрація Трампа готується депортувати близько 80 українців - WP

Адміністрація Трампа готується депортувати деяких українців, видавши остаточні накази про повернення їх на батьківщину, оскільки уряд прагне збільшити депортації, а Україна зміцнює свої відносини з Вашингтоном.

Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.

Деталі

Міністерство юстиції США повідомило, що першим можуть депортувати 41-річного Романа Суровцева до України найближчим часом. За словами адвокатів, імміграційна служба може готувати вивезення "значної кількості" українців, деяким затриманим кажуть, що їх можуть відправити "військовими рейсами до України або Польщі".

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що йдеться про близько 80 людей, стосовно яких ухвалені остаточні рішення про видворення "через порушення законодавства США".

Українська влада, за словами радника президента Володимира Зеленського, готова приймати депортованих. "США можуть депортувати скільки завгодно. Ми знайдемо їм гарне застосування", — сказав радник на умовах анонімності.

Молодь із України має служити своїй країни, а не виїжджала до Німеччини - Мерц13.11.25, 19:19 • 19335 переглядiв

Адвокати Суровцева заявляють, що українці ризикують бути відправленими без можливості оскарження.

Федеральний суддя Джеймс Хендрікс визнав наказ про депортацію Суровцева чинним, зазначивши, що його можуть відправити також до росії або третьої країни, якщо Україна відмовиться його прийняти. Він також вказав, що Україна нині "більш схильна до співпраці зі Сполученими Штатами". Інша суддя, Ада Браун, тимчасово заблокувала депортацію, але пізніше скасувала своє рішення.

Суровцев прожив у США з дитинства, заснував бізнес і виховує двох дітей. Він неодноразово заявляв про страх перед поверненням до України. У четвер, за даними адвокатів, ICE намагалася вивезти його, але зрештою повернула до ізолятора.

Пан Суровцев не лише зіткнеться з високою ймовірністю бути вбитим російськими військовими… він також зіткнеться з високою ймовірністю переслідування з боку української влади

- заявили його адвокати в судових документах.

Нагадаємо:

Федеральний апеляційний суд визнав неприпустимим використання президентом Дональдом Трампом Закону про ворогів-іноземців 1798 року для депортації мігрантів. Депортація за законами воєнного часу є незаконною в США наразі.

Алла Кіосак

Новини СвітуНаші за кордоном
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Міністерство юстиції США
The Washington Post
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Польща